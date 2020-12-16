Полузащитник ЦСКА Влашич может перейти в «Аталанту»

https://static.news.ru/photo/8992538c-3fbe-11eb-90aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич может в скором времени перейти в итальянскую «Аталанту».

Как сообщается, «Аталанта» попробует заполучить игрока после того, как команду покинет Алехандро Гомес, у которого произошёл конфликт с тренером Джан Пьеро Гасперини, пишет Calcio Atalanta.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Влашич отыграл 21 матч. Футболист сумел забить восемь мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Илью Шкурина хотят забрать в армию за отказ выступать за сборную Белоруссии, заявил футбольный агент игрока Валерий Исаев. По его словам, руководство Белорусской федерации футбола пыталось шантажировать Шкурина.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношении Шкурина санкции за неявку в расположение молодёжной сборной страны.