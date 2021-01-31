Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся к тренировкам в общей группе

https://static.news.ru/photo/49619350-63c6-11eb-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, приступил к полноценным тренировкам в общей группе.

22-летний полузащитник травмировал мениск левого коленного сустава в декабре 2020 года, ему сделали операцию. Несколько дней назад игрок начал тренироваться вместе с партнёрами, но с ограничениями.

В заявлении о возвращении Кучаева к полноценным тренировочным нагрузкам на странице клуба в Twitter использовалось неформальное прозвище футболиста.

Кучай полноценно работает в общей группе с сегодняшней тренировки, — гласит текст сообщения.

К публикации приложено короткое видео двусторонки (тренировочного матча, в котором участвуют игроки одной команды). Кучаев в ролике совершает ускорение с мячом по флангу и навешивает в штрафную площадь соперника.

ЦСКА проводит тренировочный сбор на испанском курорте Кампоамор. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» после 19 сыгранных туров идут вторыми, набрав 37 очков. Лидер — петербургский «Зенит» (41 очко).

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