Получивший повестку экс-футболист сборной России сходил в военкомат Динияр Билялетдинов не отправился на фронт

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов сходил в военкомат по повестке. Он рассказал Metaratings.ru, что его сразу же отпустили.

У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой, — сказал бывший игрок сборной России, ныне выступающий за команду Медиалиги «Наши парни».

О том, что Билялетдинов получил повестку, 28 сентября сообщил его отец Ринат, зкс-тренер «Локомотива» и «Рубина». По его словам, спортсмен проходил воинскую службу со спортивным уклоном 19 лет назад и по закону не должен подпадать под частичную мобилизацию.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. А двумя днями ранее боец смешанного стиля Мариф Пираев уехал из России, так как ему пришла повестка в военкомат.