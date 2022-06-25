Дарья Харитонова

«Как корова на льду»: Овечкин о дебюте за футбольное «Динамо» Овечкин рассказал об осечке в матче за футбольное «Динамо»

25 июня 2022 в 21:41

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Хоккеист Александр Овечкин и Федор Смолов радуются забитому голу во время матча