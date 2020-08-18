Получающим российский паспорт Ле Таллеком заинтересовались два клуба РПЛ

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Футбольные клубы «Зенит» и «Динамо» заинтересованы в приобретении 30-летнего француза из «Монпелье» Дамьена Ле Таллека. Об этом в разговоре с журналистами сообщил представитель спортсмена Адриан Алиай.

Он отметил, что полузащитник женат на россиянке. У семьи есть дом в Москве.

Ранее Ле Таллек уже выступал за российский клуб — хавбек играл за Мордовию. Теперь им интересуются «Динамо» и «Зенит».

Дамьен в течении двух месяцев должен получить российское гражданство. Мы на это надеемся, — приводит слова представителя футболиста Sport24.

В прошедшем сезоне за «Монпелье» полузащитник сыграл 28 матчей. Он забил два мяча. До этого игрок защищал цвета «Ренна», дортмундской «Боруссии», «Нанта», «Говерлы» и «Црвены Звезды».

Как ранее передавал NEWS.ru, Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России. Он играл за сборную Франции U17 на чемпионате мира — 2007, а также выступал за сборную Франции U19 на чемпионате Европы — 2009. Соответственно, футболист уже «заигран» за свою страну. По словам спортивного юриста Юрия Зайцева, уровень сборной (молодёжная, юношеская), за которую выступал француз, не имеет значения.