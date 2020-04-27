Польский футболист «Локомотива» рассказал о самоизоляции в Москве

https://static.news.ru/photo/d6e93b9a-8872-11ea-b0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/ АГН «Москва»

Полузащитник сборной Польши и московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус рассказал, как проводит время в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в России.

Я ограничил выходы из дома и только раз в неделю езжу в магазин за покупками. Надеваю маску и перчатки, входя в магазин, а потом мы с женой дезинфицируем все продукты, — цитирует Рыбуса Wirtualna Polska.

Футболист рассказал, что старается не контактировать с людьми и уже месяц не был в центре Москвы. Тренировки он проводит дома, для этого заказал велотренажёр и несколько приборов для тренировки мышц верхней части тела.

Как писал NEWS.ru, нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг информацию о своих переговорах с «Локомотивом». Форвард выступает за «Сочи», но его контракт принадлежит «Зениту».