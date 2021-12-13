Польская полиция пресекла столкновение фанатов «Спартака» и «Легии»

Польские полицейские не допустили столкновения между болельщиками варшавской «Легии» и московского «Спартака» по окончании матча заключительного, шестого тура групповой стадии Лиги Европы. По их словам, фанаты польской команды поджидали гостей из Москвы, причём некоторые из них были вооружены мачете и молотом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Лодзи.

На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию. <...> В одной из машин патрульные нашли и изъяли среди прочего мачете и молот, — заявил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что к встрече с россиянами готовились 138 поляков, прибывших в Згерский район на 37 автомобилях. В результате проверки полиция выписала местным фанатам 27 штрафов на общую сумму более 12 тысяч злотых (около $3 тыс.), а также направила дело в суд. Столкновение было предотвращено.

Матч шестого тура групповой стадии Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком» завершился победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола в составе «красно-белых» стал Зелимхан Бакаев, отличившийся на 17-й минуте. При этом на 98-й минуте Томаш Пекхарт мог восстановить паритет, но Александр Селихов не позволил ему отличиться с 11-метровой отметки.

Ранее польские болельщики и эксперты отреагировали на поражение местной «Легии» в Варшаве от «Спартака». Они считают, что москвичи были очень слабы, от этого проигрыш ещё обиднее.