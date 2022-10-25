«Блокада»: юрист назвал последствия исключения России из FIFA и UEFA Спортивный юрист Алексеев: исключение России из FIFA и UEFA обернется почти полной блокадой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключение Российского футбольного союза (РФС) из FIFA и UEFA будет означать почти полную футбольную блокаду страны, сказал NEWS.ru глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. По его словам, РФ после этого нельзя будет участвовать даже в товарищеских международных матчах, мировая трансферная система также окажется перекрыта. При этом специалист подчеркнул, что реальных оснований для исключения России из указанных ассоциаций он не видит.

Сейчас еще возможны кое-какие международные товарищеские матчи на фоне санкций. Однако при исключении из ассоциаций такие возможности будут перекрыты. Международную трансферную систему также перекроют, а в органах управления не смогут участвовать представители РФ. Приостановку или лишение членства можно считать почти полной блокадой, — заметил Алексеев.

Он сказал, что решение принимается органом управления той или иной организации на основании устава. Юрист не увидел нарушений со стороны РФ, которые бы противоречили уставам.

Причины могут быть только политическими. Дело в том, что эти четыре новые территории, по поводу которых высказываются претензии, официально вошли в состав РФ. Следовательно, на них распространяются все нормы футбольного права, принятые для организаций в других субъектах государства. Основной принцип и FIFA, и UEFA заключается в развитии и пропаганде футбола во всех территориальных единицах мира. И принятие команд со стороны РФС — это часть выполнения указанного постулата, — подчеркнул эксперт.

Алексеев отметил, что в случае негативного решение для РФ его можно будет обжаловать в Международном спортивном арбитражном суде. Он добавил, что такие санкции невыгодны для FIFA и UEFA, поскольку без российского представительства спортивные мероприятия становятся более пресными. Специалист сказал при этом, что другие страны из ассоциаций уже исключали.

С ЮАР, например, произошла такая история. Страна на фоне политики апартеида была исключена почти из всех спортивных организаций почти на 30 лет. А конфликты между разными странами происходят постоянно, вспомним хотя бы Израиль и Палестину. Однако к футболу это отношения не имеет, — сказал Алексеев.

Он добавил, что основной спортивный международный принцип в том, что спорт находится вне политики, вне конфликтов, являясь, напротив, средством объединения и своеобразным «голубем мира».

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) направит обращение в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из указанных организаций. Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, это связано с решением разрешить командам из присоединенных к РФ территорий участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.