Политик Миронов заявил в генпрокуратуру на главу Российской Премьер-лиги Политик Сергей Миронов заявил в прокуратуру на главу Российской Премьер-лиги Александра Алаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился в прокуратуру из-за слов главы Российской премьер-Лиги (РПЛ) Александра Алаева о крымских клубах. Алаев заявил, что их принятие в струкруту Российского футбольного союща (РФС) невозможно.

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях, потому что ФИФА и УЕФА не признают Крым частью России. То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!, - написал Миронов в Twitter.

1 августа депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что в отношении футбольного блогера Евгения Савина будет возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Причина - его выпуск с украинскими футболистами.