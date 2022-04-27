«Политический беспредел»: Непомнящий о решении УЕФА и ФИФА Тренер Непомнящий назвал беспределом решение УЕФА и ФИФА отстранить команды РФ от турниров

Валерий Непомнящий / Фото Роман Кручинин/ТАСС

Российский футбольный тренер, экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в ходе беседы с корреспондентом NEWS.ru назвал беспредельными решения международных футбольных федераций (ФИФА и УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от всех международных турниров. При этом он отметил, что видит новые возможности развития отечественного футбола.

Конечно, я отреагировал на эти решения со страшной досадой и даже со злостью, понимая, что это политическое решение. Не принимаю и не признаю его. Спорт и футбол должны быть вне политики, а это — политический беспредел. Самое главное, руководители ФИФА и УЕФА подчёркивают, что они сами этого не хотели. Понятно, что на них оказывалось давление, — сказал Непомнящий.

С точки зрения 78-летнего специалиста, отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований может оказаться хорошим шансом для развития детско-юношеских школ.

Я считаю, что у нас появился большой шанс, чтобы повысить уровень нашего футбола не сверху, а снизу. Создать условия для подготовки резерва. Надо серьёзно отнестись к подготовке тренеров, к работе с детьми, повысить престиж этой работы, поднять материальную заинтересованность. Даже Владимир Путин вчера сказал, что необходимо на местах, в регионах финансово заинтересовать людей, — считает Непомнящий.

По словам специалиста, «если деньги не будут воровать, то могут быть созданы условия для развития молодёжи».

У нас талантливых людей много. Может вырасти поколение футболистов, не хуже, чем есть в хоккее. Нужны финансовая и политическая составляющие, они должны помочь спортивной, — подчеркнул он.

Непомнящий добавил, что ещё одной мерой поддержки футбола может стать реформа чемпионата России. С точки зрения тренера, отстранение может продлиться два-три года и за это время можно создать юношеские и молодёжные лиги по примеру чемпионатов союзных республик, как было в СССР.

Футболисты всех уровней должны быть заняты с ранней весны до зимы. И ещё один ключевой момент — надо сделать так, чтобы футбол приносил доходы. Эти механизмы хорошо работают в Европе, и нужно нам их применить здесь. Неучастие в еврокубках нужно как-то компенсировать. Само по себе неучастие в них не проблема, в американских лигах вроде МЛС, НХЛ и НБА команды тоже не участвуют в международных турнирах, даже не вылетают. Но это не мешает этим лигам быть коммерчески привлекательными и очень сильными, — заключил он.

На чемпионате мира 1990 года в Италии Непомнящий дошёл со сборной Камеруна до четвертьфинала, что стало лучшим результатом африканских команд на мировых первенствах.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.