Полиция возбудила уголовное дело о краже денег у тренера «Спартака» Тедеско

https://static.news.ru/photo/37c91e12-c81a-11ea-8d73-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: James Wilson/Global Look Press

Полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Речь идёт о сумме в 200 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в отеле в Сочи, где тренер находился с игроками. Специалисту с незнакомого номера якобы от сотрудника тренерского клуба пришло СМС-сообщение с просьбой перевести деньги «на срочное лечение родственника».

Как выяснилось, мошенники поставили фотографию сотрудника на аватарку. Номер телефона тренеру был незнаком, однако он поверил снимку. Свои деньги деньги Тодеско держал в банке, но из-за того что пользоваться приложением он не умел, то попросил о помощи своего персонального менеджера сделать перевод. Достаточной суммы на счету у Тедеско не оказалось, тогда менеджер перевёл свои личные деньги, а тренер обещал позже их вернуть. В итоге по уголовному делу потерпевшим проходит не Тедеско, а его финансовый помощник, пишет BAZA.

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