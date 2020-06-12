Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои

Ранее Хадсон-Одои был арестован за нарушение режима самоизоляции. Он пригласил к себе девушку, а ночью в дом игрока были вызваны полиция и скорая помощь. В итоге силовики задержали футболиста за нарушение самоизоляции. Позднее он был освобожден под залог, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что чемпионат Англии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей, с соблюдением всех требований безопасности. Турнир был приостановлен 13 марта.