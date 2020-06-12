Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои

https://static.news.ru/photo/ba7505f4-ada0-11ea-87bb-fa163e074e61_660.jpg Каллум Хадсон-Одои Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/Global Look Press

Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, что полиция сняла с него обвинения в изнасиловании.

Футболист отметил, что сотрудничал с полицией во время разбирательства.

По итогам полного и тщательного расследования полиция сообщила, что не будет предпринимать дальнейших действий, — написал Хадсон-Одои на своей странице в Twitter.

Ранее Хадсон-Одои был арестован за нарушение режима самоизоляции. Он пригласил к себе девушку, а ночью в дом игрока были вызваны полиция и скорая помощь. В итоге силовики задержали футболиста за нарушение самоизоляции. Позднее он был освобожден под залог, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что чемпионат Англии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей, с соблюдением всех требований безопасности. Турнир был приостановлен 13 марта.