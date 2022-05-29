Полиция Франции применила слезоточивый газ во время финала Лиги чемпионов AP: полиция Франции применила слезоточивый газ против болельщиков во время финала ЛЧ

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Французская полиция применила слезоточивый газ в отношении болельщиков возле стадиона Stade de Francе, в том числе после старта финального матча футбольной Лиги чемпионов между английским клубом «Ливерпуль» и испанским «Реалом». Об этом в своём Twitter написал журналист Associated Press Роб Харрис.

По имеющимся данным, перед матчем болельщики, возможно, без билетов, прорывались через охрану, путаясь попасть на трибуны. В результате возникли беспорядки. Полиция примениал в отношении буйных фанатов слезоточивый газ. В этой связи матч начался с задержкой в 37 минут.

По словам журналиста, после этого инцидента представители службы безопасности стали требовать от журналистов удалить видеозаписи. Чтобы предотвратить преследование СМИ, в ситуацию пришлось вмешаться представителям УЕФА.

Финал Лиги чемпионов должен был проходить в Санкт-Петербурге, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести место проведения финала. Причиной стало проведение Россией спецоперации на Украине.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований. Он допустил, что эти клубы никогда не вернутся в еврокубки.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. 2 мая УЕФА принял решение продлить отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований на сезон-2022/23. Таким образом, клубы не сыграют в еврокубках, а сборная — в Лиге наций.