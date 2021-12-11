«Полиция повела себя хуже всего»: очевидец о смерти фаната на стадионе

Фанат «Крыльев Советов» Илья Пастухов заявил, что полиция не оказала помощь людям, пытавшимся спасти жизнь одного из зрителей матча самарской команды на стадионе. Сотрудники правоохранительных органов сослались на отсутствие необходимых инструкций, сообщает Metaratings.

По словам очевидца, когда реанимация подъехала к месту событий, мужчина уже находился без сознания. Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе плохо работает и попортил перетащить мужчину в тёплое помещение.

Нас мужчин осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти и им по инструкции нельзя. В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжелый был, а полицейские просто смотрели, — заявил Пастухов.

В матче «Крылья Советов» — «Рубин» умер 51-летний мужчина после сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что на 62-м году жизни скончался известный российский футболист и тренер Игорь Гамула. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Ростов», в котором он отработал восемь лет в качестве наставника основной и молодёжной команд, а также селекционера. Причины смерти не называются.