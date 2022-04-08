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Полиция начала расследование дела с участием Роналду и фаната с аутизмом

14:06, 10 апреля 2022
Полиция начала расследование дела с участием Роналду и фаната с аутизмом Фото: oneterry/Global Look Press
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Полиция английского города Ливерпуль начала расследование инцидента с участием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который после матча против «Эвертона» разбил телефон 14-летнему фанату, страдающему аутизмом. В заявлении полиции говорится, что сейчас проходит допрос свидетелей и просмотр видеокамер, сообщает Liverpool Echo.

В настоящее время полиция проводит расследование, офицеры работают с «Эвертоном», чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Проводятся опросы свидетелей с целью установки факта правонарушения, — говорится в заявлении. 

Инцидент произошёл после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» — «Манчестер Юнайтетд» (1:0). Португалец, покидая поле, швырнул на землю в проходе у трибуны телефон болельщика.

Ранее мать 14-летнего Джея Хардинга, чей телефон разбил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что её сын болеет аутизмом. После произошедшего мальчик, который впервые в жизни пришёл на футбол, находился в шоке. На его руке остался большой синяк.

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