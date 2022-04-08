Полиция начала расследование дела с участием Роналду и фаната с аутизмом

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Мать 14-летнего Джея Хардинга, чей телефон разбил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что её сын болеет аутизмом, сообщает Liverpool Echo. После произошедшего мальчик, который впервые в жизни пришёл на футбол, находился в шоке. На его руке остался большой синяк.

Роналду шёл мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошёл дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Я плакала, меня трясло, — заявила Сара...