«Пока жив, не хочу пожимать им руки»: тренер Украины о матче с Россией

Тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что он против матча со сборной России, сообщает The Guardian. Он также отметил, что не хотел бы пожимать руки представителям национальной команды России.

Я бы не хотел, чтобы это случилось, пока я жив. Я не хочу пожимать руки этим парням. Мы должны построить великую стену и сделать всё возможное, чтобы отделиться от них, — заявил Петраков.

Сборная России не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре, так как Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от соревнований под эгидой организации российскую команду.

Сборная Украины должна провести матч с командой Шотландии. Встреча должна была состояться 24 марта, но была перенесена на июнь. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что на 72-м конгрессе Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Пакистана, Зимбабве и Кении. В то же время Россию не исключили из состава организации, передаёт «Чемпионат». Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может быть отстранён от ФИФА в связи со сложившейся ситуацией в мире.