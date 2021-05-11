«Пока нет понимания»: Погребняк рассказал о продлении контракта с «Уралом»

https://static.news.ru/photo/eb928f1e-b301-11eb-9713-96000091f725_660.jpg Павел Погребняк Фото: fc-ural.ru

Футболист Павел Погребняк прокомментировал информацию о продлении контракта с «Уралом», который заканчивается 30 июня 2021 года. В интервью URA.RU нападающий заявил, что пока конкретных данных об этом у него нет, сначала нужно доиграть сезон Российской премьер-лиги.

Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это с руководством. Конкретики нет, — отметил 37-летний спортсмен.

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что решение остаться в «Урале» зависит от желания самого Павла Погребняка.

Экс-игрок сборной России играет в екатеринбургской команде с 2018 года. 16 мая ему в составе «Урала» предстоит встретиться в Москве с «Локомотивом».

11 апреля «Урал» сыграл вничью 2:2 с московским ««Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Павел Погребняк отметился дублем на 43-й и 75-й минутах, у «Динамо» отличились Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71).