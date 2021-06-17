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Футбол

«Подонки»: почётный президент РФС ответил оскорблявшим Путина украинцам

17:34, 17 июня 2021
Вячеслав Колосков Вячеслав Колосков Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поведение украинских болельщиков, исполнявших оскорбительные песни в адрес президента РФ Владимира Путина, передаёт Sport24.

Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за неё и их фанатами. Ну просто подонки какие-то, — сказал Колосков.

Функционер выразил надежду, что судья матча зафиксирует случившееся в рапорте и призвал УЕФА начать расследование инцидента. Он случился во время матча 2-го тура Евро-2020 между Украиной и Северной Македонией.

14 июня сборная Украины проиграла шестой матч подряд в финальных стадиях чемпионата Европы, уступив Нидерландам со счётом 2:3. Таким образом она повторила антирекорд турнира.

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