«Подонки»: почётный президент РФС ответил оскорблявшим Путина украинцам

https://static.news.ru/photo/9953e1b4-cf79-11eb-8fed-96000091f725_660.jpg Вячеслав Колосков Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поведение украинских болельщиков, исполнявших оскорбительные песни в адрес президента РФ Владимира Путина, передаёт Sport24.

Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за неё и их фанатами. Ну просто подонки какие-то, — сказал Колосков.

Функционер выразил надежду, что судья матча зафиксирует случившееся в рапорте и призвал УЕФА начать расследование инцидента. Он случился во время матча 2-го тура Евро-2020 между Украиной и Северной Македонией.

14 июня сборная Украины проиграла шестой матч подряд в финальных стадиях чемпионата Европы, уступив Нидерландам со счётом 2:3. Таким образом она повторила антирекорд турнира.