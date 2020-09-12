Подмосковные «Химки» проиграли «Уралу»

https://static.news.ru/photo/3e8b3fd0-f512-11ea-93de-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Подмосковный футбольный клуб «Химки» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:3.

Проигрыш «Химок» стал четвёртым в текущем сезоне РПЛ.

В составе «Урала» дублем отличился Эрик Бикфалви (15-я минута — с пенальти, 67-я минута). Ещё один мяч на 22-й минуте забил Стефан Страндберг. У «Химок» гол забил Аршак Корян (52).

Победа в матче позволила «Уралу» набрать девять очков в семи матчах и подняться на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут на 15-й строчке, имея в активе три очка после семи встреч.

В 8-м туре «Химки» 18 сентября в гостях сыграют с «Краснодаром», а «Урал» 19 сентября примет петербургский «Зенит».

Ранее NEWS.ru писал, что Футбольная национальная лига (ФНЛ, второй по значимости дивизион профессионального футбола России) отменила встречу девятого тура между «Шинником» (Ярославль) и «Енисеем» (Красноярск). В красноярском клубе выявлены случаи заражения коронавирусом. Игра должна была пройти 13 сентября в Ярославле. В сообщении руководства ФНЛ отмечается, что COVID-19 обнаружили «у значительной части состава красноярцев». Решение о судьбе этого матча вынесет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Дальнейшее участие «Енисея» в розыгрыше зависит от результатов повторного теста. В клубе надеются продолжить участие в первенстве ФНЛ «в случае отрицательного заключения». Ранее в ФНЛ отметили три игры с участием брянского «Динамо» — против «Спартака-2» (Москва), «Нефтехимика» (Нижнекамск) и «Алании» (Владикавказ).