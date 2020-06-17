Подмосковные «Химки» останутся в ФНЛ

https://static.news.ru/photo/ef917d48-b0c1-11ea-be24-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/fckhimki

Футбольный клуб «Химки» прошёл лицензирование, необходимое для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако команда в следующем сезоне всё равно будет выступать во втором по значимости дивизионе страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Об этом РИА Новости рассказал министр спорта Подмосковья Роман Терюшков. Ранее он заявлял, что «Химки» подали документы на получение лицензии РФС-2, позволяющей выступать только в ФНЛ.

В Российском футбольном союзе две лицензии — РФС-1 и РФС-2. Они отличаются друг от друга только особенностью бюджета, который заявляет клуб. Видимо, заявили ту сумму, которой хватило для получения лицензии РФС-1, а выступать мы будем в ФНЛ в любом случае, — сообщил агентству чиновник.

Терюшков отказался назвать точную сумму гарантированного бюджета клуба, которую «Химки» заявили при лицензировании.

В РФС было отправлено гарантийное письмо от нашего инвестора. Речь идёт о нашем традиционном бюджете в 200 миллионов рублей, который защищён, но инвестор добавляет ещё и свою сумму, — рассказал министр спорта.

NEWS.ru писал, через какие трудности пришлось пройти подмосковному клубу после того, как они по спортивному принципу поднялись в РПЛ из ФНЛ.

Ранее РФС принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что «Химки» имеют проблемы с финансированием и не смогут выступить в РПЛ, если не найдут спонсоров.