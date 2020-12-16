Подложил свинью: почему Тедеско поступил неправильно со «Спартаком»

В футбольном клубе «Спартак» как всегда весело. Не успели болельщики клуба отойти от ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора, как подобный сценарий решил повторить главный тренер команды Доменико Тедеско. На пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) наставник «красно-белых» заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом, который заканчивается в конце сезона. Почему это решение является предательством со стороны Тедеско и как оно может повлиять на команду, рассказывает NEWS.ru.

Для многих желание Тедеско покинуть «Спартак» стало большой неожиданностью. Глобальных причин для того, чтобы взять и всё бросить у немецкого специалиста не было. Команда к зимней паузе идёт на втором месте, руководство и футболисты оказывают доверие. Более того, после ухода Шамиля Газизова тренер мог стать чуть ли не одной из главных фигур в клубе. Что в таком случае на него нашло? Неужели специалист так эмоционально отреагировал на поражение от «Зенита»? Оно, стоит признать, было неприятным (в большей степени даже не по счёту, а по игре), но петербуржцы тут совсем ни при чём. Это был заранее спланированный сценарий, который для пущей эффективности был приправлен семейным фактором.

Если отталкиваться от слов Тедеско, то он принял это решение, потому что хочет воссоединиться с семьёй. Так как ситуация с коронавирусом только усложняется (в Германии, например, вводится полный локдаун), ему необходимо быть рядом со своими близкими. Конечно, с одной стороны, можно войти в положение. Любой человек будет беспокоиться за свою семью в нынешних непростых реалиях нашей жизни. Также любому человеку, особенно иностранцу, работающему в чужой стране, нужна постоянная поддержка близких. Этой важной опции Тедеско был лишён.

Но, с другой стороны, у него в России была другая семья — «красно-белая». Хорошо, возможно, тренеру так и не удалось поймать ментальную связь со «Спартаком», но рядом всегда были люди из клуба, которые поддерживали и верили в него, несмотря ни на что.

Нужно понимать, в «Спартаке» не каждого могут принять и не каждый может прижиться. Тедеско приняли. Да, это не была безоговорочная любовь со стороны всех болельщиков и ветеранов, как в случае с Массимо Каррерой, но поддержку от клуба он получал полноценную. Вы же помните, кто привёл его в «Спартак»? Это был бывший генеральный директор Томас Цорн. После увольнения Цорна главному тренеру также могли спокойно указать на дверь, но не стали. Руководство доверилось Тедеско, и это приносило плоды. Тренеру удалось наладить атмосферу внутри коллектива, что, в свою очередь, стало давать результат. Да, игра команды не всегда была понятной и не всегда оправдывала надежды болельщиков, но по крайней мере нынешний «Спартак» представлял собой однородный коллектив, который был связан общими идеями, мыслями и целями. И что теперь?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не лишним будет упомянуть и про то, как мощно «Спартак» вступился за тренера из-за расистского скандала, который произошёл неделю назад в матче против «Сочи». Теперь, конечно, есть подозрения в том, что это был не скандал, а инсценированный спектакль Тедеско, направленный на то, чтобы подготовить почву перед оглашением решения об отъезде. Но это обстоятельство не отменяет того, что «Спартак» приложил все усилия, чтобы возникшая ситуация несильно ударила по их наставнику. Если бы руководству клуба, футболистам было всё равно, если бы они не видели своего будущего с этим тренером, то вряд ли они бы так его защищали.

А вот Тедеско, кажется, было всё равно. Он почувствовал, что устал от России, почувствовал, что ему наскучил «Спартак» и решил поставить точку в этих отношениях. Причём очень жирную. Хоть изначально речь шла о том, что он доработает до окончания контракта, но его между строк брошенный призыв найти человека, который будет комплектовать команду в период зимней паузы, говорит о том, что тренер намерен сбежать из «Спартака» как можно скорее. И ему всё равно, что будет дальше с командой: смогут ли они стать чемпионами, не ударит ли это по настрою футболистов. Разве такое поведение не предательство?

Впрочем, экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что былые хорошие взаимоотношения между руководством и тренером могли разладиться, и именно это могло послужить причиной решения.

Если он не ушёл после увольнения Цорна, значит, его устраивала собственная должность и то приглашение, которое он получил от Леонида Федуна. Ситуация за это время могла перемениться. Возможно, Тедеско хочет приглашать футболистов извне, каких-нибудь легионеров, а ему руководство клуба не позволяет. Или он видит, что перспектива работы в «Спартаке» опустилась до среднего уровня. Вместо того, чтобы почувствовать себя уверенным, он чувствует себя ущемлённым. В чём — необходимо спросить у него, — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Как бы то ни было, последствия от подобного решения могут быть серьёзными. Вся эта нестабильность, перестановки, увольнения, назначения могут эмоционально задавить команду. Впрочем, играть под руководством человека, который утратил интерес ко всему — тоже не выход. Кажется, сам того не подозревая, Тедеско подложил свинью команде.