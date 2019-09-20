https://static.news.ru/photo/a82a11e2-db81-11e9-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.

В интервью радиостанции Renascença Паула Леса сообщила, что юный спортсмен вместе с друзьями приходил в ресторан быстрого питания после тренировок. Менеджер разрешал накормить детей, когда оставались лишние гамбургеры.

Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который, возможно, был самым робким из всех них. Это случалось практически каждый вечер, — уточнила женщина.

Паула поделилась, что рассказывала эту историю своему сыну, но тот не поверил, решив, что она выдумывает.

Если он пригласил меня на ужин, конечно, я пойду. Сначала я поблагодарю его, а потом во время еды мы сможем вспомнить те времена, — сказала Леса.

В интервью телеканалу ITV Криштиану Роналду рассказал, что в возрасте 11–12 лет жил вдали от семьи, которая осталась на острове Мадейра. Тогда он обучался в академии лиссабонского «Спортинга» и после тренировок вместе с приятелями ходил к фастфуду, чтобы попросить у работавших там девушек оставшиеся после закрытия ресторана бургеры. Спортсмен рассказал, что спустя годы пытался найти работниц, но ему это не удалось. Он попросил их дать знать о себе и признался, что хотел бы пригласить на ужин в Италии или Португалии, писал News.ru.