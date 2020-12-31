Почеттино назначен главным тренером ПСЖ

https://static.news.ru/photo/b923bbf6-4d13-11eb-bde4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил о назначении аргентинца Маурисио Почеттино на должность главного тренера.

Специалист был без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из лондонского «Тоттенхэма». По данным французского издания L'Equipe, его контракт с парижанами рассчитан до 2023 года. Сам клуб детали соглашения пока не раскрывал. Журналисты утверждают, что с аргентинцем в стан ПСЖ перейдут два его ассистента — Хесус Перес и Мигель Д'Агостино.

ПСЖ ранее официально объявил о расторжении соглашения с немецким тренером Томасом Тухелем. Он работал с клубом с 2018 года и взял с командой шесть трофеев, включая два титула чемпионов Франции. Будущее Тухеля пока под вопросом, но СМИ активно сватают его в лондонский «Челси», руководство которого контактировало с немцем ещё в 2017 году.

Парижане после 17 сыгранных туров занимают третье место в чемпионате Франции, набрав 35 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с «Барселоной». Ближайший матч парижан состоится 6 января — против «Сент-Этьена» в национальном первенстве.

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