Почему сборная России не является фаворитом в матче с Сербией

Пандемия инфекции коронавируса знатно ударила по соревнованиям национальных команд, посмеявшись над планами проведения чемпионата Европы-2020 по футболу (перенесён на 2021 год — NEWS.ru) и над болельщиками, купившими билеты на игры задолго до начала турнира. В Европе, к слову, официальных встреч сборных не было с ноября прошлого года. И наконец, игры национальных команд после длительного простоя возвращаются вторым по счёту розыгрышем Лиги наций. NEWS.ru рассказывает, как обстоят дела внутри российской сборной и смогут ли ребята обыграть ближайшего соперника. К слову, соперники довольно проходимые — Сербия, Турция и Венгрия. Борьбу за «место под солнцем» команда начнёт 3 сентября в Москве на «ВТБ Арене» с игры простив сербов, которая состоится

Как дела с составом сборной России

Последний матч сборная России провела 19 ноября 2019 года. Тогда на выезде против Сан-Марино в рамках заключительного тура отбора на предстоящий чемпионат Европы Станислав Саламович и Ко разгромили соперника со счётом 5:0. Не знаю, как вам, но нам та игра запомнилась скорее не разгромным итогом, а последовавшим после матча скандалом с участием Артёма Дзюбы и болельщиков, которые на протяжении всех 90 минут выкрикивали не самые лицеприятные высказывания в адрес капитана. Последовала суматоха, различного рода задержания и полная фанатская солидарность.

Казалось, что эта история в прошлом. Но после объявления состава на игры Лиги Наций разразилась буря — нападающего московского «Спартака» Александра Соболева не вызвали в сборную. Причина? Конфликт всё с тем же Дзюбой, вершиной которого стал полуфинальный матч Кубка России, где между футболистами чуть не произошла драка. Тему, казалось, забыли, начался внутренний чемпионат, где «спартаковец» блистал, и тут, бац — не вызов в сборную. Черчесов объяснил это тем, что в команде должна быть хорошая атмосфера, а конфликт этому помешает. Наставник призвал извиниться Александра. Забавно, кажется, что тренер должен делать ставку на перспективных и уверенных игроков, вне зависимости от личного отношения друг к другу. Но тут получилось, будто Дзюба находится в приоритете.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт в итоге разрешился (Соболев созвонился с Дзюбой), и форвард «Спартака» получил заветное приглашение. Только, видится, что на решение Черчесова повлияло не это. Впервые приглашённый в сборную Евгений Луценко из тульского «Арсенала» получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Химок», а следом травмировался в стартовой игре чемпионата Франции Александр Головин из «Монако». К тому же ещё и Дмитрий Баринов («Локомотив») и Алексей Миранчук (можно считать, что уже игрок «Аталанты») выбыли из строя. Первый так вообще с разрывом крестообразных связок не будет появляться на поле минимум полгода. Всё это повлекло вызов и Соболева, и Даниила Фомина из «Динамо». Кто знает, как сложилось бы, не будь травм у ребят. Станислав Саламович всё-таки утверждал, что состав был укомплектован.

Покоя многим, конечно, не даёт приглашение Романа Нойштедтера и Далера Кузяева, которые на данный момент не имеют полноценной практики и находятся без клубов. Но тут надо выдохнуть — Черчесов сделал ход конём — специалист в очередной раз показал, что несмотря на отсутствие игровой деятельности он доверяет проверенным футболистам. Поддержка лишь укрепит внутреннюю атмосферу в коллективе и позволит ребятам вновь поверить в себя.

Насколько важна для нас Лига Наций и что представляют из себя сербы

Лига Наций появилась в позапрошлом году, заменив собой ежегодный цикл товарищеских игр. В отличие от обычных «товарников», которые не имеют никакого турнирного значения, игры Лиги Наций напрямую влияют на рейтинг сборных и в конечном итоге дают командам дополнительную возможность квалифицироваться на Чемпионат Европы или Чемпионат мира в случае неудачи на отборочном этапе.

Как обычно бывает, специалисты и болельщики разделились на два лагеря: одни утверждают, что турнир сплошная чушь, другие уверенно утверждают, что Лига Наций — важный этап подготовки к европейским и мировым первенствам, да еще и с возможностью получить путёвку на них. Станислав Саламович, кстати, придерживается второй позиции.

Для сербов этот турнир станет определяющим — подопечные Любиша Тумбаковича до сих пор находятся в не самом лучшем положении и могут пропустить перенесённое первенство Европы. Кстати, балканцы в прошлом розыгрыше Лиги Наций заняли лидирующее место в своей группе, благодаря чему должны были сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате Европы-2020 в марте, однако у коронавируса на этот счёт оказались другие планы. Но сборной Сербии всё равно не удастся избежать встречи в «стыках» с Норвегией (8 октября, Осло), в котором победитель проведёт поединок с победителем Шотландия-Израиль.

Так что для Тумбаковича и его парней матчи Лиги Наций — это отличный повод отыскать потерянную сыгранность перед октябрём. Но надо отметить, что состав у ближайшего соперника россиян довольно неплохой и вполне предсказуемый:

Вратари: Марко Дмитрович («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Реймс», Франция), Эмил Роцков («МОЛ Фехервар», Венгрия)

Марко Дмитрович Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Никола Максимович («Наполи», Италия), Стефан Митрович («Страсбур», Франция), Страхиня Павлович («Монако», Франция), Александар Коларов («Рома», Италия), Филип Младенович («Лехия», Польша)

Полузащитники: Саша Лукич («Торино», Италия), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Марко Груич («Ливерпуль», Англия), Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Душан Тадич («Аякс», Голландия), Адем Ляич («Бешикташ», Турция), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Филип Джуричич («Сассуоло», Италия), Мият Гачинович («Хоффенхайм», Германия), Филип Костич («Айнтрахт», Германия), Дарко Лазович («Верона», Италия), Даниел Алексич («Истанбул Башакшехир», Турция)

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Лука Йович («Реал», Испания), Душан Влахович («Фиорентина», Италия), Джордже Деспотович («Рубин», Россия)

В большей части отборочных игр к Евро-2020 первым голкипером сборной считался Марко Димитрович. И свои ворота он защищал с достоинством. Да и разве должно быть по-другому? А в обороне находились уверенные Александар Коларов и Никола Максимович на пару с Николой Миленковичем, который, кстати, является лучшим защитником «Фиорентины». Подобно нашей команде в стане соперников также случились обновления. Впервые приглашённым стал талантливый защитник 19-летний Страхиня Павлович, которого купил у сербского «Партизана» «Монако» Головина.

Да и линия полузащиты просто топ: Милинкович-Савич, ещё и Тадич с Ляйичем. А лучший хавбек немецкого «Айнтрахта» Костич и ключевой игрок итальянской «Сассуло» Джуривич должны лишь показать мастер-класс против России. Единственное, кого не хватает, пожалуй, Матича, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

Нападение, бесспорно, завязано исключительно на Митровиче. Но и здесь всё логично — футболист в отборе к европейскому чемпионату забил 10 мячей в 17 играх. А в прошедшем сезоне 2019/20 Английской премьер-лиги стал лучшим бомбардиром, разделив первое место с Олли Уоткинсом из «Брентфорда». Среди форвардов виден Йович из мадридского «Реала», для которого, к несчастью, сезон Ла Лиги вышел просто отвратительным. И тут опять же хочется провести параллель между Россией и Сербией, между Станиславом Черчесовым и Любишем Тумбаковичем. Они оба верят в своих парней и дают им шанс проявить себя в национальных командах. В составе балканцев впервые появился подающий надежды 20-летний Влахович. Но самым приятным, пожалуй, является вызов игрока «Рубина» Деспотовича, который, кстати, ранее за сборную также не выступал.

Шансы на победу

Команды по своим силам примерно равны. Но, объективно, фаворитом группы определили именно команду Черчесова. По итогам турнира лучшая команда поднимется в элитную Лигу А, худшая опустится в «болотистую местность» Лиги С.

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у обеих команд неплохие шансы на победу.

Сборная России имеет шансы на победу, однако у бывшей Югославии всегда были хорошие национальные команды и игроки, но и у нас неплохие. Травм особо нет. И у одних, и у других может получиться, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говоря о конфликте между Дзюбой и Соболевым бизнесмен уверен, что это не скажется на атмосфере внутри сборной. Он убеждён, что его и вовсе не было.

Я думаю, конфликтная ситуация между Александром Соболевым и Артёмом Дзюбой исключительно за счёт стараний журналистов. На самом деле никакого конфликта нет. Просто, когда нет повода, зачем-то пытаются высосать не то что кровь из пальца, а микробы яда. Думаю, это всё раздуто и похоже на глупость. Может, кто-то скучает по «Дому-2» в футбольном исполнении, — заключил он.

А вот российский футбольный тренер Сергей Юран считает, что «только после игры мы сможем понять, в каком состоянии находится сборная».

Всегда было непросто играть с Югославией. После распада страны остались такие же хорошие команды. В сборной Сербии подобралось такое поколение, где большинство играет в Европе в хороших клубах. Будет сложный матч, так как если наблюдать по чемпионату России, то мы можем наблюдать разнобой — игроки, которые вызваны в сборную, находятся в разных состояниях, они не выглядят подготовленными, — отметил Юран в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, такая ситуация связана в первую очередь с прошедшей пандемией, из-за чего национальный коллектив долгое время находился без сборов.

Команда весной вернулась из отпуска, должна была пойти планомерная работа, а из-за коронавируса всё встало. Сейчас нужно провести в кратчайший срок сбор, правда у футболистов ситуация волнообразная, особенно в физическом состоянии, — добавил он.

Специалист убеждён, что фаворитом в этой встрече Россия точно не является.

Нужно будет Черчесову поломать голову и найти оптимальный состав, который плюс-минус находится в одинаковом состоянии, потому что это немаловажный фактор. Сербы очень непростые, нельзя однозначно сказать, что мы являемся фаворитами встречи, хоть и должен играть домашний фактор. Но, как мы знаем, матчи пройдут при пустых трибунах, так что будет довольно непросто, — считает он.

Российский футболист Валерий Кечинов, напротив, считает, что сборная находится в отличном состоянии, вызванные игроки являются опытными футболистами, которые смогут составить серьёзную конкуренцию сербам.

У нас сыгранная команда, довольно-таки опытная, играем дома. Несмотря на отсутствие зрителей, я думаю, что наша команда чуть опытнее. Последнее время у нас больше положительных моментов, чем у сербов. Тот же Чемпионат мира-2018, затем выход на Евро-2020. Думаю, мы немного сильнее соперника, — уверен Кечинов, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Вызов двух футболистов, не играющих на данный момент в клубах, не сыграет роли во время поединка.