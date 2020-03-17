17 марта состоялась видео-конференция с участием 55 членов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА), по итогам которой, как и ожидалось, было принято решение о переносе чемпионата Европы-2020. Теперь турнир состоится также летом (11 июня — 11 июля), но уже в 2021 году. За всю историю проведения чемпионатов Европы такое происходит впервые. О положительных сторонах решения УЕФА — в материале NEWS.ru .

Болельщикам вернут деньги

О том, что переноса Евро не избежать, стало понятно после того, как коронавирус начал охватывать города-хозяева ЧЕ. Напомним, что юбилейный, 60-й турнир Старого Света должен был пройти в 12-ти городах разных стран с 12 июня по 12 июля, среди которых есть и Санкт-Петербург. В последнее время в СМИ ходили слухи о том, что Евро оставят всё же в этом году, но перенесут только сроки проведения. Даже назывались конкретные даты — 23 ноября-23 декабря. Однако проводить турнир в разгар нового европейского сезона, да ещё и в холодной период времени, в УЕФА посчитали не очень логичным решением. Поэтому выбор пал на лето следующего года.

И это решение, вероятно, самое верное. Но сначала поговорим коротко о минусах переноса турнира с 2020 года на 2021-й. Национальные сборные, начавшие подготовку к Евро, понесут пусть небольшие, но убытки. Такая же участь постигнет УЕФА. А вот плюсов чуть больше. Во-первых, турнир перенесён исключительно ради безопасности участников и болельщиков. Всё, что связано со здоровьем граждан, всегда в приоритете. Во-вторых, что самое главное, УЕФА не забыл о болельщиках. Если верить официальному заявлению союза, то билеты, купленные на матчи, автоматически перенесутся на следующий год. А тем, кто уже приобрёл билеты, но не сможет посетить Евро-2021, будут в полном объёме возвращены денежные средства.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В-третьих, перенос положительно скажется на национальных чемпионатах, которые были прерваны из-за вируса. Ведущие лиги Европы могут спокойно выявить чемпиона в своих странах летом 2020 года, когда вирус, как пишут СМИ, в июне-июле спадёт.

«Ливерпуль» и «Зенит» заслуженно станут чемпионами

Приостановка европейских чемпионатов (до апреля — NEWS.ru) из-за пандемии коронавируса стала настоящей головной болью для всех без исключения футбольных федераций и уже набила оскомину. Непонятно было, что делать и как быть. Либо приостановить чемпионат целиком, либо отменить действующие результаты, либо подвести итоги исходя из нынешнего состояния в турнирных таблицах. Спасибо УЕФА, который всё решил. Ведомство Александера Чеферина создало рабочую группу с участием представителей лиг и клубов, которая изучит календарь и рассмотрит решения, позволяющие завершить текущий сезон, а также оценит последствия принятых сегодня мер.

Все понимали, что доиграть сезон необходимо, поскольку любая попытка воздействовать на имеющиеся результаты во внутренних чемпионатах вызвала бы неоднозначный эффект.

Liverpool FC/facebook.com

Смотрите сами. Возьмём чемпионат Англии. «Ливерпуль» 30 лет шёл к чемпионству и до него добрался. За девять туров до конца «мерсисайдцы» далеко ушли в отрыв от своих преследователей (25 очков от второго места, которое занимает «Манчестер Сити»). И если бы чемпионат АПЛ прервали с обнулением результата, то это было бы несправедливо. Будь вы болельщиком «мерсисайдцев», как бы вы отреагировали на это? А уж про тренерский штаб, игроков, которые ни много ни мало провели 29 туров, проиграв лишь в одном матче, даже говорить не стоит. Да и вообще во всех топовых европейских чемпионатах прошло более 20-ти игровых дней. То есть больше половины сезона футбольные клубы старались просто так?

А теперь приведём обратный пример с возможным признанием чемпионами действующих лидеров первенств. Чемпионат Испании, Италии и даже России нам в помощь (в Англии всё же преимущество «Ливерпуля» над вторым местом велико). Впервые с 2012-го года в итальянской серии А появилась интрига. За чемпионство борются аж три команды. «Лацио» отстаёт от «Ювентуса», который сейчас возглавляет турнирную таблицу, на одно очко, следом идёт «Интер». В Испании сложилась такая же ситуация. «Барселона» опережает своего извечного оппонента — «Реал» — на один балл. Естественно, за оставшиеся 11 туров всё могло бы измениться. К тому же в недавней очной встрече «сливочные» оказались сильнее (2:0). Даже в российском чемпионате, несмотря на отрыв «Зенита» в девять очков от «Локомотива», не всё ещё решено.

Но не стоит забывать и о тех клубах, которые борются за выживание в элитных дивизионах своих стран, и тех, кто ведёт борьбу за попадание в еврокубки. А это, согласитесь, не менее важно, учитывая плотность в нижней и верхней частях турнирной таблицы.

Однако благодаря решению УЕФА все эти «если бы да кабы» уходят в сторону. Сезон 2019/20 будет, скорее всего, доигран летом этого года. Следовательно, всё решится по спортивному принципу. Да, по-прежнему есть много непонятных моментов — как в итоге будет сформировано расписание, как быть с футболистами, у которых заканчиваются контракты летом и т.д. Но очевидно одно: никто не будет тыкать пальцем в чемпионов, говоря, что они выиграли титул из-за вируса — «чемпионы коронавируса», если хотите.