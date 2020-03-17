17 марта состоялась видео-конференция с участием 55 членов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА), по итогам которой, как и ожидалось, было принято решение о переносе чемпионата Европы-2020. Теперь турнир состоится также летом (11 июня — 11 июля), но уже в 2021 году. За всю историю проведения чемпионатов Европы такое происходит впервые. О положительных сторонах решения УЕФА — в материале
Болельщикам вернут деньги
О том, что переноса Евро не избежать, стало понятно после того, как коронавирус начал охватывать города-хозяева ЧЕ. Напомним, что юбилейный, 60-й турнир Старого Света должен был пройти в 12-ти городах разных стран с 12 июня по 12 июля, среди которых есть и Санкт-Петербург. В последнее время в СМИ ходили слухи о том, что Евро оставят всё же в этом году, но перенесут только сроки проведения. Даже назывались конкретные даты — 23 ноября-23 декабря. Однако проводить турнир в разгар нового европейского сезона, да ещё и в холодной период времени, в УЕФА посчитали не очень логичным решением. Поэтому выбор пал на лето следующего года.
И это решение, вероятно, самое верное. Но сначала поговорим коротко о минусах переноса турнира с 2020 года на 2021-й. Национальные сборные, начавшие подготовку к Евро, понесут пусть небольшие, но убытки. Такая же участь постигнет УЕФА. А вот плюсов чуть больше. Во-первых, турнир перенесён исключительно ради безопасности участников и болельщиков. Всё, что связано со здоровьем граждан, всегда в приоритете. Во-вторых, что самое главное, УЕФА не забыл о болельщиках. Если верить официальному заявлению союза, то билеты, купленные на матчи, автоматически перенесутся на следующий год. А тем, кто уже приобрёл билеты, но не сможет посетить Евро-2021, будут в полном объёме возвращены денежные средства.
В-третьих, перенос положительно скажется на национальных чемпионатах, которые были прерваны из-за вируса. Ведущие лиги Европы могут спокойно выявить чемпиона в своих странах летом 2020 года, когда вирус, как пишут СМИ, в июне-июле спадёт.
«Ливерпуль» и «Зенит» заслуженно станут чемпионами
Приостановка европейских чемпионатов (до апреля — NEWS.ru) из-за пандемии коронавируса стала настоящей головной болью для всех без исключения футбольных федераций и уже набила оскомину. Непонятно было, что делать и как быть. Либо приостановить чемпионат целиком, либо отменить действующие результаты, либо подвести итоги исходя из нынешнего состояния в турнирных таблицах. Спасибо УЕФА, который всё решил. Ведомство Александера Чеферина создало рабочую группу с участием представителей лиг и клубов, которая изучит календарь и рассмотрит решения, позволяющие завершить текущий сезон, а также оценит последствия принятых сегодня мер.
Все понимали, что доиграть сезон необходимо, поскольку любая попытка воздействовать на имеющиеся результаты во внутренних чемпионатах вызвала бы неоднозначный эффект.
Смотрите сами. Возьмём чемпионат Англии. «Ливерпуль» 30 лет шёл к чемпионству и до него добрался. За девять туров до конца «мерсисайдцы» далеко ушли в отрыв от своих преследователей (25 очков от второго места, которое занимает «Манчестер Сити»). И если бы чемпионат АПЛ прервали с обнулением результата, то это было бы несправедливо. Будь вы болельщиком «мерсисайдцев», как бы вы отреагировали на это? А уж про тренерский штаб, игроков, которые ни много ни мало провели 29 туров, проиграв лишь в одном матче, даже говорить не стоит. Да и вообще во всех топовых европейских чемпионатах прошло более 20-ти игровых дней. То есть больше половины сезона футбольные клубы старались просто так?
А теперь приведём обратный пример с возможным признанием чемпионами действующих лидеров первенств. Чемпионат Испании, Италии и даже России нам в помощь (в Англии всё же преимущество «Ливерпуля» над вторым местом велико). Впервые с 2012-го года в итальянской серии А появилась интрига. За чемпионство борются аж три команды. «Лацио» отстаёт от «Ювентуса», который сейчас возглавляет турнирную таблицу, на одно очко, следом идёт «Интер». В Испании сложилась такая же ситуация. «Барселона» опережает своего извечного оппонента — «Реал» — на один балл. Естественно, за оставшиеся 11 туров всё могло бы измениться. К тому же в недавней очной встрече «сливочные» оказались сильнее (2:0). Даже в российском чемпионате, несмотря на отрыв «Зенита» в девять очков от «Локомотива», не всё ещё решено.
Но не стоит забывать и о тех клубах, которые борются за выживание в элитных дивизионах своих стран, и тех, кто ведёт борьбу за попадание в еврокубки. А это, согласитесь, не менее важно, учитывая плотность в нижней и верхней частях турнирной таблицы.
Однако благодаря решению УЕФА все эти «если бы да кабы» уходят в сторону. Сезон 2019/20 будет, скорее всего, доигран летом этого года. Следовательно, всё решится по спортивному принципу. Да, по-прежнему есть много непонятных моментов — как в итоге будет сформировано расписание, как быть с футболистами, у которых заканчиваются контракты летом и т.д. Но очевидно одно: никто не будет тыкать пальцем в чемпионов, говоря, что они выиграли титул из-за вируса — «чемпионы коронавируса», если хотите.
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