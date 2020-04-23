Испанское издание Marca опубликовало список наиболее неудачливых игроков за всю футбольную историю. В этот топ-10 вошли Хавьер Макскерано, Арьен Роббен и Джанлуиджи Буффон. Как получилось, что звёзды мирового футбола оказались в таком не статусном перечне, объясняет NEWS.ru.

Испанские журналисты, составляя данную подборку, отталкивались от количества проигранных финалов в больших турнирах. То есть рассматривались наиболее чувствительные поражения за карьеру одного футболиста. В этом показателе с приличным отрывом пальму первенства забрал аргентинец Хавьер Маскерано. Бывший защитник «Барселоны» проиграл 11 финалов (пять — за сборную, шесть — за клуб).

Хавьер Маскерано

Аргентинский защитник построил отличную карьеру: он бился в «Барселоне» вместе с Лионелем Месси, Иньестой и Хави, собрал большое количество титулов в Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов (в 2011 и 2015 годах), поэтому недобор нескольких «клубных» трофеев не кажется чем-то трагическим в отличие от «достижений» со сборной. Определённо, в последние десятилетия национальная команда Аргентины — одна из самых невезучих в международных состязаниях. А Месси, Маскерано и Ко — главные разочарования для своей страны.

Основные неудачи в континентальных первенствах сборной Аргентины связаны с Кубком Америки. В 2004 и 2007 годах аргентинцы уступили в финале бразильцам. А в 2015 и 2016 годах «альбиселесте» уже не смогли противостоять чилийцам. Однако, бесспорно, поражение от немцев в финале ЧМ-2014 — самое болезненное воспоминание для всей Аргентины и Хавьера Маскерано в частности.

Хавьер Маскерано David Klein/imago sportfotodienst/Global Look Press

Патрис Эвра

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» успел поиграть во Франции, Англии, Италии, и везде сумел собрать трофеи. На его счёту более 20 титулов. Так что же привело его в этот список? Француз является рекордсменом по поражениям в финалах Лиги чемпионов (четыре). Первое из них в главном европейском клубном турнире случилось в 2004 году, когда «Монако» уступило «Порту» со счётом 0:3 (кстати, один из голов в том матче забил Дмитрий Аленичев). Затем Эвра, будучи уже игроком «Манчестер Юнайтед», дважды уступил «Барселоне» в финале в 2009 и 2011 годах. Каталонцы не дали выиграть Лигу чемпионов Патрису Эвра и в «Ювентусе» в 2015 году.

Патрис Эвра Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press

Арьен Роббен

Бывший полузащитник «Челси», «Реала», «Баварии» и сборной Нидерландов имеет 30 трофеев, но и поражений в богатой карьере футболиста было достаточно. Он потерпел неудачи в шести финалах за карьеру. Два из них пришлись на решающие матчи Лиги чемпионов, три — на Суперкубок и ещё один проигрыш случился в финале чемпионата мира 2010 года. Возможно, как раз последнее поражение является самым неприятным для самого спортсмена. Талантливое поколение сборной Нидерландов времён Роббена так и осталось без золотых медалей в международных соревнованиях.

Арьен Роббен firo/Sebastian El-Saqqa/Global Look Press

Михаэль Баллак

В отличие от предыдущих футболистов немецкий полузащитник большую часть карьеры провёл у себя на родине и завоевал не такое больше количество наград. А вот поражений было достаточно. Наравне с Роббеном он отдал шесть финалов своим соперникам. Причём, по невероятному стечению обстоятельств все поражения футболиста пришлись на два сезона. Так, 2002 год стал самым провальным в карьере Баллака. Его «Байер» уступил первое место в Бундеслиге (название немецкого первенства по футболу. — NEWS.ru), затем проиграл «Шальке» в Кубке Германии, после «Реал» не оставил шансов в финале Лиги чемпионов и вишенкой на торте стало поражение от сборной Бразилии в финале чемпионата мира 2002 года.

Михаэль Баллак Andy Rowland/imago sportfotodienst/Global Look Press

В 2008 Баллака снова постигнет неудача, но уже в составе «Челси». В финале Лиги чемпионов в Москве его команда уступит победу «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти, а затем сборная Германии проиграет испанцам в финале чемпионата Европы того же года. Михаэль так и останется без золотых медалей международных первенств.

Джанлуиджи Буффон

Выдающийся голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон в списке Marca занимает девятую строчку. За свою карьеру, которая в первую очередь связана с «Ювентусом», он выиграл множество титулов, награды со сборной тоже есть в его копилке. Так чего же не хватает? Ушастого трофея Лиги чемпионов! Итальянский вратарь доходил до финалов главного еврокубка трижды. В 2003 году «Милан» вырвал победу у «Ювентуса» в серии пенальти. А в 2015 и 2017 годах сильнее оказывались испанские гранды — «Барселона» и «Реал Мадрид». 42-летний голкипер ещё продолжает футбольную карьеру, поэтому, возможно, ему удастся побороться за столь желанный трофей.