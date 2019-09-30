После домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) руководство московского «Спартака» приняло отставку главного тренера Олега Кононова, под руководством которого команда проиграла четыре последних матча чемпионата (три из них — на своём поле) и опустилась на девятое место в турнирной таблице. News.ru вспоминает все неполные 11 месяцев работы Кононова у руля «Спартака» и обнаруживает несколько фатальных причин, приведших к увольнению 53-летнего специалиста.

Громкие обещания о «футболе Бескова — Романцева»

Едва вступив в должность главного тренера «красно-белых» (это случилось 12 ноября минувшего года), Кононов сделал громкое заявление о намерении вернуть команде фирменный комбинационный, зрелищный и атакующий стиль, присущий «Спартаку» времён Константина Бескова и Олега Романцева. То есть тот самый футбол, который принёс чемпионские титулы ещё в союзном чемпионате в конце 1980-х годов, а затем и полное доминирование в российском футболе в последнее десятилетие прошлого века.

Вот только двух вещей Олег Георгиевич не учёл. Во-первых, того, что футбол за два десятка лет очень сильно изменился и как такового «стиля Бескова — Романцева» ныне уже не существует — хотя бы потому, что ему научились противостоять, выстраивая организованную оборону. А значит, необходимы соответствующие корректировки в «труды классиков». И во-вторых, уровень мастерства нынешних футболистов «Спартака» явно уступает звёздам 20–30-летней давности, а это тоже существенно затрудняет реализацию на поле теоретически привлекательных творческих идей. Иными словами, Кононов оказался идеалистом-утопистом, не сумевшим чётко оценить и сопоставить объективную реальность и собственные амбиции и желания.

Сергей Лантюхов/News.ru

Отсутствие харизмы

Как известно, Кононов пришёл в «Спартак» спустя три недели после отставки Массимо Карреры (в этом промежутке команду с приставкой «и.о.» временно возглавлял эпатажный испанец Рауль Рианчо, о котором даже вспоминать не имеет смысла), и на фоне итальянского специалиста недостатки — прежде всего, в характере — российского тренера выглядят особенно выпукло. Каррера, с которым «Спартак» выиграл золото РПЛ в 2017 году, возможно, не был великим тактиком и апологетом изящной и комбинационной игры, однако обладал мощной харизмой и умением зажечь, мотивировать подопечных. Многие победы в чемпионском сезоне «гладиаторы» вырвали именно в стиле своего истекающего кровью «прародителя», стоявшего на краю гибели. «Спартак» Карреры мог проиграть, но в безволии его команду обвинить было сложно.

При Кононове же эмоциональная и психологическая аморфность команды проявлялась с пугающим постоянством. Выиграть на классе этот «Спартак» не мог — как раз ввиду отсутствия серьёзного преимущества в этом самом классе над поднаторевшими соперниками по премьер-лиге. А выгрызать победы при прочих равных условиях нынешнему «Спартаку» было не дано — потому что не обладал соответствующими качествами наставник команды.

Невнятность позиции по игрокам

За тот без малого год, что Кононов работал в «Спартаке», так до конца и не стало понятно, какое влияние он оказывал на формирование состава команды. Прошлой осенью, например, новый главный тренер всячески поддерживал третируемого болельщиками Дениса Глушакова, даже сохранив за полузащитником капитанскую повязку. Однако в весенней части сезона футболист стал играть реже, а летом и вовсе был отправлен восвояси в грозненский «Ахмат». Со стороны казалось, что все эти действия совершались по указке руководства клуба, которое, получается, оказывало влияние на определение состава на тот или иной матч.

А уже после старта нынешнего сезона Кононов и вовсе стал заложником глобальной перестройки состава, когда с одними игроками тренерскому штабу пришлось проходить подготовку к чемпионату, с другими — начинать турнир, а третьи пополнили состав уже по прошествии нескольких туров. Всякий уважающий себя специалист непременно принимает участие в подобных масштабных кадровых перестановках, чего, опять же, — по впечатлениям со стороны — нельзя было сказать о спартаковском наставнике. Неспособность настоять на приобретении конкретного футболиста или сохранить в составе ключевого игрока в итоге привела Кононова к печальному финалу.

Сергей Лантюхов/News.ru

Тактическая неопределённость

Из свистопляски с приходящими в «Спартак» и покидающими команду игроками вытекали и чисто игровые проблемы главного тренера. Он никак не мог определиться ни с наиболее эффективной тактической схемой, ни с исполнителями, которые могли бы реализовать тренерские задумки на поле. Скажем, в стартовых турах нынешнего чемпионата Кононов неожиданно выдвинул из опорной зоны на позицию «под нападающим» при схеме 4-2-3-1 бразильца Фернандо, который, безусловно, не был классическим «диспетчером», но умение отдать точный пас на любое расстояние и в любом направлении считалось его коронкой. Кроме того, Фернандо отменно исполнял стандартные положения, слывя мастером реализации штрафных.

Тем не менее после нескольких туров чемпионата бразильца продали в Китай. Кононову пришлось мучительно решать сразу две проблемы, пытаясь найти и классического «опорника», и игрока на распасовку. С подписанием чеха Алекса Крала казалось, что хоть какая-то из этих проблем будет решена, но не тут-то было. Главный тренер шарахался от привычной схемы к расстановке 4-3-3 и обратно, Крал ничего выдающегося на поле в нескольких встречах не показал, а игра «Спартака» по-прежнему оставалась разбалансированной, как гитара с обвисшими струнами. И это при том, что хронические проблемы «красно-белых» в обороне, с которыми Кононов не смог справиться, как и его предшественники, мы сейчас даже в подробностях не расписываем.

Нежелание или неумение признавать ошибки

Многих спартаковских болельщиков покоробил комментарий Кононова после заключительного матча прошлого сезона, в котором «красно-белые» на выезде уступили со счётом 0:2 «Оренбургу» (кстати, вот вам символическое совпадение — нынче судьбу москвичей снова вершил клуб с Южного Урала!). Это поражение «подарило» прямую путёвку в Лигу Европы ЦСКА, отбросив «Спартак» в итоговой таблице РПЛ с четвёртого места на пятое. Так вот главный тренер тогда повесил всех собак на голкипера Александра Максименко, действительно допустившего грубые ошибки. Однако подобные заявления наставника всё равно выглядели нонсенсом: в тренерском цехе не принято давать персональные (особенно отрицательные) оценки подопечным после матчей, тем более — открыто считать кого-то виновником поражения.

По ходу нынешнего сезона, когда «Спартак» «посыпался», вылетев из квалификации Лиги Европы, а затем во внутреннем чемпионате, из уст Кононова, конечно, иногда вырывались фразы о том, что он берёт вину за поражение на себя, но это и близко не напоминало то, как горой за своих футболистов стоял Каррера. Наверное, поэтому итальянец после увольнения собрал аншлаг на прощальной пресс-конференции в конце октября прошлого года и толпы провожающих и обожающих его фанатов в аэропорту, а Кононов втихаря после отставки покинул арену в Тушино, получив в спину фразу-камень от болельщиков: «Трус, *****!»