Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на очередном заседании смягчил свою позицию относительно прерванных из-за пандемии коронавируса национальных чемпионатов. Теперь футбольные чиновники, хотя по-прежнему настоятельно рекомендуют европейским федерациям доиграть первенства своих стран, но уже не грозят отстранением от еврокубков тем, кто решит досрочно «обнулить» сезон. NEWS.ru разбирается, каким образом может измениться набор клубов из нашей страны и их распределение по еврокубковым турнирам, если в Российской премьер-лиге (РПЛ) не будут доиграны оставшиеся восемь туров и чемпионат будет принудительно завершён.

УЕФА всё ещё рекомендует, но уже не грозит

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА вообще отказаться от проведения любых турниров до конца 2021 года. Футбольные чиновники, правда, опровергли эту информацию, но если представить, что эпидемиологическая ситуация в мире в течение ближайших месяцев не улучшится или планету накроет вторая волна пресловутого коронавируса, то отказ от проведения любых соревнований станет единственным приемлемым решением.

А это будет автоматически означать, что болельщики не увидят ни чемпионата Европы в 2021 году, ни национальных чемпионатов сезона-2020/21, ни, соответственно, никаких еврокубков. И все споры относительно представительства той или иной страны в Лиге чемпионов и Лиге Европы станут бессмысленными.

Но давайте всё-таки будем рассматривать более оптимистичные варианты развития событий, при которых сезон-2020/21 непременно начнётся (пусть даже позже обычного, в сентябре) и клубы смогут принять старт в еврокубковых турнирах. И сразу напомним, что квота России в этом сезоне должна составить шесть клубов: три в Лиге чемпионов (два первых — в групповом турнире, один — в третьем квалификационном раунде) и столько же в Лиге Европы (один — в групповом турнире, один — в третьем квалификационном раунде, ещё один — во втором).

Если предположить, что РПЛ из-за смягчения позиции УЕФА по доигрыванию сезона-2019/20 не станет проводить оставшиеся восемь туров и признает нынешнее положение команд в турнирной таблице окончательным, то при таком раскладе напрямую в группу Лиги чемпионов должны попадать петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», в квалификацию ЛЧ — «Краснодар», в группу Лиги Европы — «Ростов», а в квалификационные раунды ЛЕ — ЦСКА и «Динамо».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем временем в Англии, Испании, Италии и Германии твёрдо намерены доиграть приостановленные чемпионаты, тогда как Нидерланды вслед за Бельгией фактически отказались завершать сезон, поскольку все спортивные мероприятия в Стране тюльпанов отменены до 1 сентября. В прессе появилась информация о том, что УЕФА, принимая во внимание разнообразные способы выхода из сложившейся ситуации национальными лигами, намерен распределять путёвки в еврокубки не по итогам «покоцанного» пандемией сезона, а согласно собственному рейтингу, учитывающему выступления клубов за последние пять или десять лет.

Рейтинг прежних заслуг поднимает «армейцев» и «топит» «Локомотив»

В главной футбольной организации Старого Света, похоже, опровергают и эту информацию, но если всё же представить, что списки участников Лиги чемпионов и Лиги Европы ближайшего сезона будут формироваться именно по такой схеме, то заявка в эти турниры от России будет выглядеть значительно изменённой.

Если за основу будет взят рейтинг УЕФА за пять сезонов, то две прямые путёвки в групповой турнир ЛЧ получат «Зенит» (22-е место, рейтинг — 64,000) и московский ЦСКА (33-е, 44,000), в квалификацию главного еврокубка отправится «Краснодар» (44-е, 35,500). Напрямую в групповую стадию Лиги Европы тогда попадёт «Локомотив» (49-е, 33,000), в квалификации этого турнира сыграют столичный «Спартак» (84-е, 18,500) и «Ростов» (116-е, 12,000).

Если же УЕФА будет руководствоваться десятилетним клубным рейтингом, то от России гарантированно сыграть в Лиге чемпионов смогут опять же «Зенит» и ЦСКА, а место в третьем квалификационном раунде должен получить казанский «Рубин». Однако в отношении клуба из столицы Татарстана пока ещё действуют санкции за нарушение финансового фейр-плей, так что УЕФА мог бы заменить «Рубин» на «Локомотив», имеющий в этом реестре четвёртую сумму баллов среди российских клубов, либо вообще передать эту вакансию другой национальной федерации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В таком случае «железнодорожники» снова отправятся в групповой турнир Лиги Европы, а в его квалификационных раундах сыграют «Спартак» и «Краснодар».

Как видим, система «выдачи пропусков» в еврокубки по рейтингу УЕФА (причём не важно, по какому именно) весьма выгодна двум столичным клубам — ЦСКА и «Спартаку». «Армейцы» в обоих случаях вместо участия в квалификации Лиги Европы (учитывая их турнирное положение в незавершённом чемпионате РПЛ) получают прямой допуск в групповой этап Лиги чемпионов. А «красно-белые», которым их нынешнее восьмое место в таблице РПЛ вообще не сулит никакого участия в еврокубках, смогут сыграть в квалификации Лиги Европы.

Самым же пострадавшим от рейтинговой системы определения участников еврокубков может стать «Локомотив». На данный момент его вторая позиция в таблице РПЛ даёт возможность играть в группе Лиги чемпионов без дополнительного отбора, а в случае подсчёта клубных коэффициентов за последние пять или 10 лет «красно-зелёные» уступят это право ЦСКА, а сами будут вынуждены выступать в турнире рангом ниже.

В общем, существуют различные варианты представительства России в еврокубковом сезоне-2020/21. На данный момент главное, как уже говорилось выше, чтобы он вообще стартовал и состоялся. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши «полпреды» в Лиге чемпионов и Лиге Европы определялись не по рейтингам и заслугам прошлых лет, а по итогам нынешнего чемпионата, который хорошо бы доиграть, пусть даже без зрителей, до конца июля.