«Победа Украины абсолютно не удивила»: Кавазашвили о матче с Шотландией Кавазашвили отказался считать неожиданной победу сборной Украины над Шотландией в плей-офф квалификации ЧМ

Фото: IMAGO/Jamie Johnston/Global Look Press

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил победу украинской команды над Шотландией в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу. Спортсмен отказался считать исход встречи неожиданным.

Результат меня абсолютно не удивил. Украинская сборная всегда была крепкой командой и играла очень рационально. Да, победы, иногда даже заслуженные, приходили не всегда, но высокий уровень украинских футболистов у меня никогда не вызывал сомнений. Сейчас у них в стране очень тяжёлая ситуация, можно сказать хаос, но игроки сплотились вокруг лидеров сборной, выступили очень ответственно и показали класс, — заявил Кавазашвили.

Футболист также высоко оценил шансы сборной Украины в решающей игре за путёвку на чемпионат мира против Уэльса.

Победы всегда придают необходимый импульс, плюс сборная Украины сейчас выглядит очень сплочённым коллективом. К футболу, как ни к одному другому виду спорта, применим девиз «Один за всех и все за одного». Украинцы наверняка будут ему следовать и дальше, — добавил Кавазашвили.

1 июня Украина на выезде обыграла Шотландию со счётом 3:1 и получила право побороться за путёвку на мундиаль в поединке с командой Уэльса. Игра состоится 5 июня.

Ранее 2 июня почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поздравил Украину с победой. Он также выразил надежду, что команда сможет попасть на чемпионат мира.