Победа «Реала» в Лиге чемпионов помогла «Шахтеру» «Шахтер» вышел в основной раунд Лиги чемпионов после победы «Реала»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Украинский клуб «Шахтер» автоматически получил квалификацию в основную часть Лиги чемпионов сезона 2024/25. Ему был присвоен наивысший рейтинг среди участников квалификации из «Пути чемпионов» после того, как мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

Если бы победила «Боруссия», в основную часть попал бы немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Тогда «Шахтер» стартовал бы в квалификации с заключительного раунда. В сезоне 2024/25 число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а команды не будут поделены на группы по правилам, действовавшим с 1992 года.

Два фаната треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) выбежали на поле во время финального матча Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер скрутил одного из них и передал в руки стюардов.

До этого поклонник стримера выбежал на поле в футболке с надписью «Mellstroy», его задержали правоохранители. Вместе с ним на поле выбежал еще один мужчина, он успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором и вернулся на трибуну самостоятельно.

Греческий «Олимпиакос» 30 мая в Афинах в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл итальянскую «Фиорентину» в финальном матче футбольной Лиги конференций. Единственный гол на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.