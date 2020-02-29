Накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» футболисты мюнхенской «Баварии» весело провели вечер в баре лондонского отеля. Они не отказывали себе в употреблении виски и пива.
Об этом в эфире talkSPORT
Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили «Челси». <...> Ох, похоже, из-за моих слов у кого-то будут проблемы, — заявил музыкант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкий клуб «Бавария» в гостях обыграл английский «Челси» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем отметился полузащитник Серж Гнабри (51-я и 54-я минуты), третий мяч забил нападающий Роберт Левандовски (76). На 83-й минуте матча с поля был удалён защитник «Челси» Маркос Алонсо.
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