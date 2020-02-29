https://static.news.ru/photo/dbe45c76-5ab2-11ea-b65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» футболисты мюнхенской «Баварии» весело провели вечер в баре лондонского отеля. Они не отказывали себе в употреблении виски и пива.

Об этом в эфире talkSPORT рассказал известный рок-музыкант Джон Бон Джови, который находился в баре в одно время с футболистами.

Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили «Челси». <...> Ох, похоже, из-за моих слов у кого-то будут проблемы, — заявил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкий клуб «Бавария» в гостях обыграл английский «Челси» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем отметился полузащитник Серж Гнабри (51-я и 54-я минуты), третий мяч забил нападающий Роберт Левандовски (76). На 83-й минуте матча с поля был удалён защитник «Челси» Маркос Алонсо.