https://static.news.ru/photo/13828ce4-23df-11ea-83b3-fa163e074e61_660.jpg Николай Писарев Фото: rfs.ru

Бывший нападающий московского футбольного клуба «Спартак» и тренер молодёжной сборной России Николай Писарев считает, что необходимо увеличить количество матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

При этом он отметил, что отрицательно относится к расширению состава чемпионата России.

Я — за плей-офф. При этом я не призываю девальвировать регулярный чемпионат. Можно ведь придумать схему, при которой команды сохранят мотивацию занять более высокое место, — цитирует Писарева «Советский спорт».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги, писал NEWS.ru.