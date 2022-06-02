Пике выиграл ради Шакиры чемпионат мира, а затем изменил ей Распалась одна из самых красивых пар

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Шакира и Жерар Пике

Союз защитника «Барселоны» Жерара Пике и певицы Шакиры казался идеальным: они больше десяти лет состояли в отношениях, воспитывали двух сыновей и при каждом удобном случае признавались в любви друг другу. Однако в одночасье всё рухнуло. Накануне стало известно о расставании пары. Причина — измены защитника «Барселоны». По данным El Periodico, футболиста «Барселоны» часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин, а сейчас он уже несколько недель живёт один в своей квартире. Печальный конец, но когда-то их связывали совсем иные отношения. Вспоминаем историю любви одной из самых красивых пар в мире спорта (и не только).

Пике пришлось выиграть ЧМ-2010, чтобы увидеться с Шакирой

Впервые пара познакомилась на съёмках клипа Waka Waka (This Time for Africa), который стал синглом к чемпионату мира 2010 года. Певица признавалась, что на момент их знакомства, она не знала, кто такой Пике, так как вообще не интересовалась футболом.

Затем каталонский футболист связался с Шакирой перед непосредственно стартом Мундиаля в ЮАР с весьма будничным вопросом: Как обстоят дела с погодой на африканском континенте? Певица уже находилась в ЮАР и готовилась к выступлению на церемонии открытия турнира, Жерар только собирался отправится в Африку.

Впоследствии выяснилось, что встретиться они смогут только по окончанию турнира, на церемонии закрытия. Тогда Пике решил для себя, что раз для новой встречи необходимо будет дойти до финала, то он это сделает. Собственно, так оно и произошло. Пике и его команда непросто дошли до финала, но и вырвали победу у сборной Нидерландов в дополнительное время. Таким образом встреча Пике и Шакира прошла в максимально приятной атмосфере.

Фото: Wiese/face to face/Global Look Press Жерар Пике и Шакира

Тайные отношения

Поначалу пара скрывала свои отношения. На то были важные причины. И Шакира, и Пике к моменту знакомства состояли отношениях. Колумбийская певица более десяти лет встречалась с Антонио Де ла Руя, сыном бывшего президента Аргентины. А Пике больше года жил с испанской актрисой Нурией Томас. Как только роман между футболистом и певицей начал развиваться, всем посторонним связям был положен конец.

Весной 2011 года Шакира опубликовала фотографию с Пике в Twitter, подписав её «Моё солнце». Таким образом влюблённые официально подтвердили свои отношения. Кстати, разница в возрасте между возлюбленными составляет 10 лет — Шакира старше своего избранника. Впрочем, это нисколько не повлияло на их взаимоотношения. История их любви развивалась невероятно красиво.

Он выступает на её концерте, она посвящает ему песни

Чувства возлюбленных были настолько сильными, что они старались использовать любую возможность, чтобы признаться друг другу в любви. Причём делали это максимально открыто и оригинально. Например, как-то Пике заскочил на концерт возлюбленной в Барселоне, приведя с собой полсостава сине-гранатовых. Футболист не скрывал своих чувств: целовал Шакиру и на глазах у многочисленной публики признавался ей в любви.

Шакира тоже не осталась в долгу. Например, одну из своих песен «Me enamore» (Я влюблена — в переводе с исп.) она посвятила Пике. В композиции певица в частности поёт о том, как влюбилась в бороду и губы Пике.

Неофициальная семья

Уже в сентябре 2011 года пара объявила о том, что они ждут первенца. Вскоре родился мальчик, которому дали имя Милан. Он пошёл по стопам отца. С будущей профессий первенца было предопределено. С раннего детства является игрком футбольного клуба «Барселона».

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Шакира с сыном

Второй сын в семье певицы и футболиста появился 2015 году. Его назвали максимально нетипичным для Испании и Латинской Америки именем — Саша. Шакира признавалась, что ей понравилось значение этого имени с русского языка — защитник человечества и воин.

К слову, несмотря на то, что пара давно живёт вместе и воспитывает двух сыновей, их отношения никогда не были официально узаконены. Это было в первую очередь пожелание самой Шикары. Колумбийская певица признавалась, что она не хочет, чтобы Пике воспринимал её как жену, она желает быть для него подругой, любовницей, заветным плодом, а в браке всё это ка-то само собой улетучивается.

Любовь — значит, поддержка

Впрочем, были в их отношениях и сложные периоды. Семейная жизнь в какой-то момент стала доминировать в жизни певицы. Она поставила на паузу гастроли, стала выпускать меньше релизов, а в какой-то момент вообще задумалась повесить микрофон на гвоздь. Но Пике не позволил. Впоследствии Шакира неоднократно благодарила возлюбленного за то, что не разрешил ей отказаться от дела всей жизни.

Позже их отношениях прошли через более серьёзную проверку. В 2017 году у Шакиры произошло кровоизлияние в голосовые связки. Певица потеряла на некоторое время голос. Потеря голоса для артиста — сродни трагедии. Но всё это время рядом был Пике, который поддерживал мать своих детей.

Шакира, в свою очередь, всегда поддерживала футболиста на его профессиональном поприще. Когда Жерар объявил о завершении карьеры в сборной Испании, она прошла вместе с ним этот непростой период. Про то, что она сопровождала Пике на всех ответственных матчах в клубе и в национальной команде — даже говорить не стоит.

Что ж, теперь им придётся двигаться по жизни порознь. Шакира не смогла простить футболисту измены. Эх, а как всё красиво начиналось ...