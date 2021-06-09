Песков отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины

https://static.news.ru/photo/e1ac5f96-c9d3-11eb-b440-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме сборной Украины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики, — заявил Песков.

Ранее УЕФА обязал национальную команду Украины по футболу убрать с формы, в которой коллектив выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом.

Тем не менее карта с очертаниями границ не будет изменена. Футболисты выступят на Евро в экипировке, на которой изображены Республика Крым, Донецкая и Луганская области. Это связано с тем, что ООН признаёт соответствующие границы государства.