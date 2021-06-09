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Футбол

Песков отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины

13:00, 10 июня 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме сборной Украины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики, — заявил Песков.

Ранее УЕФА обязал национальную команду Украины по футболу убрать с формы, в которой коллектив выступит на чемпионате Европы — 2020, слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом. 

Тем не менее карта с очертаниями границ не будет изменена. Футболисты выступят на Евро в экипировке, на которой изображены Республика Крым, Донецкая и Луганская области. Это связано с тем, что ООН признаёт соответствующие границы государства.

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