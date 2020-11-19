Песков не стал комментировать игру сборной России в матче с Сербией

https://static.news.ru/photo/88f348fe-2a4d-11eb-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев поражение сборной РФ по футболу в матче с национальной командой Сербии со счётом 0:5 в Лиге наций УЕФА.

А вот тут без комментариев, — цитирует его RT.

Пять пропущенных сборной России мячей в Белграде заставили специалистов говорить о проблеме в команде с последним рубежом обороны. Спортивный комментатор Алексей Андронов даже заявил, что в сборную, крупно проигравшую важный матч Лиги наций команде Сербии (0:5), необходимо вернуть ветерана Игоря Акинфеева. При этом он заставил напомнить, что 34-летний голкипер ЦСКА в 2018 году был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев после разгромного поражения сборной России от Сербии назвал коллектив Станислава Черчесова «слабой командой». Он добавил, что иногда сборной России «фартило», но когда фарт пропал, оказалось, что «игроки друг друга совсем не понимают». Наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам, подчеркнул Губерниев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после унизительного поражения от команды Сербии в матче Лиги наций (0:5) заявил, что вопрос об отставке находится не в его компетенции.