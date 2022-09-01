Переход российского футболиста Захаряна из «Динамо» в «Челси» сорвался Арсен Захарян не перейдет в «Челси» из «Динамо»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в «Челси» в этом году, сообщил Telegram-канал бело-голубых. Трансфер сорвался по техническим причинам.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что «Динамо» впредь будет открыто к предложениям по Захаряну, а на данный момент принято решение, что он продолжит выступать за московский клуб.

Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока €15 млн. СМИ даже сообщали, что договоренность между клубами о трансфере уже достигнута.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Захарян вышел на поле в основном составе «Динамо» шесть раз. Он забил один мяч и отдал два результативных паса.

Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков заявил, что переход Захаряна в лондонский «Челси» — предательство.