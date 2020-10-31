Переболевший COVID Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления

https://static.news.ru/photo/285a5e9e-1c77-11eb-801e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/juve_club

После того как нападающий «Ювентуса» пропустил два матча туринцев в Серии А и столько же игр в Лиге чемпионов, Криштиану Роналду отличился в игре против «Специи», где забил два гола.

В игре шестого тура чемпионата Италии гости одержали победу со счётом 4:1.

О том, что Роналду заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 13 октября. О выздоровлении португалец сообщил 30 октября. За четыре дня до того, как он заразился коронавирусом, Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев.

Как писал NEWS.ru, бывший футболист сборной Аргентины по футболу, чемпион мира 1986 года Диего Марадона убеждён, что российская вакцина спасёт мир от коронавируса.