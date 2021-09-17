Легендарного бразильского футболиста Пеле снова перевели в реанимацию. Несмотря на то что 14 сентября сообщалось об улучшении состояния бывшего спортсмена, 17 сентября у 80-летнего футболиста вновь ухудшилось состояние. Об этом сообщает Eurosport.

Врачи отмечают , что несмотря на перевод в отделение интенсивной терапии, состояние Пеле оценивается как стабильное. Известно, что совсем недавно футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке.

Он восстанавливается хорошо после операции​​​. У него ничего не болит, в хорошем настроении... Он будет переведён в обычную палату через день-два, а затем вернётся домой, — написала 14 сентября в соцсетях его дочь Келли.

Ранее пресс-служба английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала слухи о смене места жительства Криштиану Роналду из-за блеяния овец по ночам. По словам представителей спортсмена, эта история была «полностью сфабрикована» таблоидом The Sun, передаёт Mail Plus.

Сотрудники пресс-службы добавили, что переезд Роналду из особняка в Чешире за 6 млн футов стерлингов никак не связан с блеянием овец, которое якобы мешало футболисту спать по ночам, однако истинную причину смены места жительства представители спортсмена назвать отказались.