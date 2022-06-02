Пеле обратился с открытым письмом к Путину из-за ситуации на Украине

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и легендарный футболист Пеле

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В тексте говорится о ситуации на Украине. Он выразил сожаление тому фату, что когда-то они с президентом вместе стояли у футбольного поля, а сегодня оказались разделены.

Этот конфликт, как и все другие, безнравственен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений. Нет никаких причин, чтобы он продолжался. Когда мы встретились, обменялись широкой улыбкой и рукопожатием было невозможно представить, что однажды мы можем быть так разделены, как сегодня, — написал футболист.

Бразилец также выразил надежду на совместное построение лучшего мира. По убеждению Пеле, у Путина есть возможность повлиять на происходящее и прекратить боевые действия на территории Украины.

В январе сообщалось о госпитализации Пеле. Уточнялось, что бразильский футболист проходил курс химиотерапии, который был необходим из-за перенесённой операции по удалению опухоли в толстой кишке.