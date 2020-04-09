Павлюченко о конфликтах Дзюбы: он не может молчать

https://static.news.ru/photo/4a775ff0-7a55-11ea-8396-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал конфликт спортивного журналиста Василия Уткина и капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает, — цитирует Павлюченко «Чемпионат.com».

Как отметили в издании, публичный конфликт журналиста и нападающего «Зенита» начался в 2016 году, обострившись весной 2020-го. Уткин и Дзюба начали обмениваться оскорблениями в соцсетях.

NEWS.ru писал, что Павлюченко призвал не завершать чемпионат России досрочно и не отдавать победу «Зениту». Лучше аннулировать итоги приостановленного из-за коронавируса первенства, заявил экс-футболист.