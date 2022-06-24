Павел Погребняк откажется от перехода в «Манчестер Юнайтед» Павел Погребняк объявил о завершении карьеры, не согласится даже на переход в «Манчестер Юнайтед»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Павел Погребняк

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает «РБ-Спорт». 38-летний игрок подчеркнул, что откажется от трансфера даже в условный «Манчестер Юнайтед».

Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же, — заявил Погребняк.

Бывший партнёр Погрябняка по сборной России Динияр Билялетдинов назвал причину, по которой экс-игрок «Спартака» и «Зенита» решил повесить бутсы на гвоздь.

Не стал он играть дальше из-за возраста и из-за мотивации. Накапливается определенный клубок, и нужно выбрать правильное время для того, чтобы уйти. Он принял для себя такое решение, значит все правильно, — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Погребняк известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Тосно», «Урал» и «Динамо». За рубежом форвард играл за английские «Фулхэм» и «Рединг», а также за немецкий «Штуттгарт».

В активе нападающего 33 матча в составе национальной сборной России. Форвард забил восемь мячей.