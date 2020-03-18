https://static.news.ru/photo/086bb96c-68e9-11ea-8050-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: ФК «Ростов»/vk.com

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев сообщил о запланированном переезде в другую страну.

Спокойно отреагировал на остановку чемпионата. Надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения. Мы готовим глобальный переезд в другую страну, — сказал Мамаев в Stories Instagram своей супруги Аланы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний российский хавбек сыграл за «Ростов» один матч, в котором отличился голом.

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