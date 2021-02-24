Павел Кукуян назначен главным судьёй матча «Локомотив» — ЦСКА

https://static.news.ru/photo/d9b0e6d0-7696-11eb-8acb-96000091f725_660.jpg Павел Кукуян Фото: rfs.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала официальных лиц, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России по футболу.

Один из центральных матчей тура состоится в субботу, 27 февраля, в Москве. «Локомотив» и ЦСКА выяснят отношения в столичном дерби. Главным судьёй встречи будет Павел Кукуян. Его помощниками в поле назначены Алексей Лунёв и Андрей Болотенков, роль резервного арбитра возьмёт на себя Юную Кошко, за VAR будет отвечать Кирилл Левников.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Локомотив» находится на восьмом месте и отстаёт от «армейцев» на девять очков. Лидер — петербургский «Зенит» (41 очко).

21 февраля «Локомотив» одержал крупную победу над «Тамбовом» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0, передавал NEWS.ru. За «железнодорожников» отличились защитник Пабло и форвард Франсуа Камано, эти голы стали для них первыми в составе московского клуба. Ещё один мяч на счету Гжегожа Крыховяка, одного из лидеров команды.