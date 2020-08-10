Паул-Виорел Антон уходит из «Крыльев Советов»

https://static.news.ru/photo/4a530256-db0b-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Паул-Виорел Антон Фото: kc-camapa.ru

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон уходит из самарских «Крыльев Советов», к которым присоединился в августе 2018 года.

Перед тем, как покинуть Самару, футболист обратился к местным болельщикам.

Пришло время сказать «Крыльям» до свидания, но сначала я хотел бы поблагодарить всех за каждый момент, который я провёл в этом клубе, в этом городе. Я говорю спасибо за поддержку, которую получал в каждой игре, даже когда результаты были не такими, которые мы ждали. Это часть футбола, — отметил Антон, слова котого приводит пресс-служба клуба.

По его словам, он гордится, что был частью клуба. Полузащитник также попросил болельщиков поддерживать команду ещё сильнее и помочь ей вернуться в РПЛ — «туда, где должны играть „Крылья Советов“».

Всего футболист провёл 43 игры за самарский клуб и забил в общей сложности пять голов.

Ранее NEWS.ru писал, что новичок футбольной команды «Локомотив» Виталий Лысцов поделился своими впечатлениями от возвращения в родную команду. Он отметил, что во время своего ухода из команды он поставил себе цель вернуться. Для возвращения футболист работал «каждый день не покладая рук».