Футбольный клуб «Локомотив» обыграл в матче чемпионата России грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота Евгения Городова на 32-й минуте забил нападающий «железнодорожников» Эдер. Помимо португальского форварда во встрече отметился голкипер «красно-зелёных» Маринато Гильерме, которому удалось отразить пенальти.

Игорь Шалимов ФК

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов на послематчевой пресс-конференции заявил, что ничья была бы справедливым результатом.

— Матч оставил отрицательные эмоции. Первый тайм был достаточно ровный, но «Локомотив» был острее в контратаках. Второй тайм мы начали плохо, соперник забрал мяч, мы не могли долгое время создать что-то опасное, подолгу бегали без мяча, отбирали-теряли. Можно сказать, что где-то мы перетерпели, потому что мы играли против квалифицированной команды, которая обладает техничными футболистами, проводят быстрые контратаки. Было непросто. Конечно, замены усилили нашу игру, мы стали играть острее, но не смогли реализовать пенальти. Конечно, мы недовольны. Забей мы пенальти, матч сложился бы иначе. По развитию событий, ничья была бы правильней, несмотря на то, что «Локомотив» больше владел инициативой. Нам важны каждые очки.

— Филипе Визеу является штатным пенальтистом?

— Нет, в этом матче был Андрес Понсе, потому что он забил последние два пенальти, но мы его заменили. Дальше какие варианты? Визеу уверенно себя чувствовал, взял мяч, но, к сожалению, не забил.

— На матче болельщики «Локомотива» разделись по пояс. В предыдущем за такое действие фанаты «Ахмата» выбежали на гостевой сектор и утроили драку. Стоит ли нарушать бойкот, который ранее был объявлен, приезжать в Грозный и продолжать поддерживать свои команды?

— Не готов об этом говорить.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не смог присутствовать на тренерской скамье из-за дисквалификации: во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги наставник сначала получил жёлтую карточку (на 14-й минуте) за ругань в адрес судейской бригады, затем на 25-й за подобное же поведение «горчичник» превратился в красную карточку.

Олег Пашинин fclm.ru

Таким образом, 21-й тур Сёмин провёл на трибуне, а его задачи выполнял старший тренер Олег Пашинин, который посвятил победу болельщицам.

— Самое главное для нас — результат, поскольку мы давно на своем стадионе не выигрывали, очень рады, что удалось сделать подарок нашим болельщикам и, в первую очередь, девушкам-болельщицам, эта победа приурочена к Женскому дню. Зная ситуацию «Терека», извините, «Ахмата» и наше турнирное положение, то результат был важен для обеих команд. Матч получился разбитый: временами нам удавалось контролировать полностью игру, временами — сопернику. В целом, победа заслуженная, могли больше забивать, если бы рационально распоряжались быстрыми атаками. Понятно, что удаление в конце встречи внесло коррективы, но ребята выстояли.

— К апрелю пройдет шесть месяцев после травмы Луки Джорджевича. Есть ли шанс, что он сыграет в этом сезоне?

— Все будет зависеть от восстановления, насколько быстро наберёт кондиции, чтобы участвовать в тренировках. Сказать что-то конкретно я не могу.

— Как была настроена коммуникация с Юрием Сёминым? И можно ли представить «Локомотив» без него?

— Без Юрия Сёмина не надо представлять «Локомотив». Он не мог находиться в подтрибунном помещении, но наше контактирование пусть останется за кадром.