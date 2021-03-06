Партия геев потребовала лишить Ибрагимовича наград из-за шутки

https://static.news.ru/photo/08bf3424-7e79-11eb-b548-96000091f725_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Sanremo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан», швед Златан Ибрагимович снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз эпатажный футболист обидел представителей сексуальных меньшинств. После шутки форварда, сказанной во время музыкального фестиваля в Сан-Ремо, член итальянской гей-партии Фабрицио Марраццо выступил с требованием отнять у спортсмена все имеющиеся у него награды.

В ходе мероприятия ведущий спросил у Ибры, как бы выглядела трансляция, если бы шла из дома нападающего «россонери». Златан ответил, что певцы расположились бы в гостиной, а девушки остались бы с игроком. Самого ведущего Ибрагимович отправил «на кухню делать кофе» для себя.

На вопрос, где бы находился бисексуальный исполнитель Ахилле Лауро, футболист ответил не самым толерантным образом.

Мы поместим его в гараж, чтобы он присматривал за машинами, воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся, — цитирует Златана «Экспресс газета».

После этого в ответ на слова футболиста член итальянской гей-партии Фабрицио Марраццо и потребовал лишить того наград за гомофобные высказывания, которые уже не в первый раз произносятся игроком. Сам Ибрагимович уже извинился и подчеркнул, что не хотел никого обидеть.

Как ранее передавал NEWS.ru, футболист «Милана» заявил, что известным спортсменам, таким как американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, не стоит вмешиваться в вопросы политики, так как «это нехорошо выглядит».

По его словам, лучше заниматься тем, в чём ты преуспел, «делать своё дело», а чрезмерный интерес к подобным сторонним темам — первая ошибка звёздных персон.