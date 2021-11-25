«Паровоз идёт под немецкий откос»: Червиченко высказался о «Локомотиве»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не верит в успех «Локомотива» в матче с «Лацио» в пятом туре групповой стадии Лиги Европы. В беседе с «Чемпионатом» бывший функционер отметил, что подопечные Маркуса Гисдоля не имеют шансов квалифицироваться в плей-офф еврокубков.

Вчера у «Спартака» всё получилось благодаря Селихову, судье и везению, а сегодня у «Локомотива» нет даже Гилерме, поэтому в успех верится с трудом. Гилерме был последним рубежом, а сейчас и этот рубеж отсутствует. «Локо» практически не имеет шансов на евровесну, так как в последних матчах этой группы «Марсель» и «Лацио» попытаются заработать максимум очков, — сказал Червиченко.

Также он выразил удивлением тем фактом, что руководство «Локомотива» приняло решение отправить в отставку Марко Николича и назначить на должность главного тренера Маркуса Гисдоля. По его словам, это сделано с целью «дербанить» бюджет клуба.

Николич не заслужил такого отношения к себе. Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос, — заключил Червиченко.

В настоящий момент руководителем спортивного департамента «Локомотива» является Ральф Рангник — бывший главный тренер «Хоффейнхайма» и «Лейпцига». Ходят слухи, что немецкий специалист во многом повлиял на решения об отставке Николича и назначении Гисдоля.

Гисдоль известен по работе с немецкими «Штутгартом», «Шальке», «Хоффенхаймом», «Гамбургом» и «Кёльном». Тренер возглавил «Локомотив» в октябре 2021 года. Под его руководством железнодорожники провели семь матчей, в которых одержали две победы, потерпели два поражения, а три встречи свели вничью.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио» пройдёт 25 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. «Бергамаски» получили предложение от российского клуба, а также от команд Серии А — «Торино» и «Дженоа».