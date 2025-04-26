«Пари НН» вырвал победу у «Ахмата» благодаря хладнокровию голкипера «Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в домашнем матче 26-го тура РПЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги, тем самым прервав шестиматчевую серию без побед в РПЛ, сообщают организаторы. Единственный гол в игре был забит с пенальти уругвайским нападающим Хуаном Боселли.

Особенно запоминающимся моментом матча стала серия из двух отраженных пенальти вратарем «Пари НН» Никитой Медведевым. Сначала на 14-й добавленной минуте он хладнокровно парировал удар Надера Гандри, а затем, после того как арбитр зафиксировал нарушение правил и назначил перебитие, спас ворота от удара Максима Самородова.

Эта победа позволила нижегородскому клубу подняться на 12-ю строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Ахмат», потерпевший второе поражение подряд, опустился на 14-е место с таким же количеством очков. В следующем туре, который состоится 4 мая, «Пари НН» на выезде сыграет против петербургского «Зенита». «Ахмат» в этот же день примет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сломал палец, когда отбивал пенальти на 101-й минуте матча 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Когда вратарь упал, к нему сразу подбежали врачи медицинского штаба клуба. Информация носит предварительный характер, медики официальное заключение пока не сделали.