Парфёнов утверждён на должность главного тренера тульского «Арсенала»

Главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» стал Дмитрий Парфёнов, следует из сообщения пресс-службы клуба.
Контракт подписан до конца сезона-2021/22.
Наставник также сообщил, что в тренерский штаб войдут Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Дополнительно Парфёнов планирует представить специалиста по физподготовке из Бразилии.
Известно, что Парфёнов тренировал клубы «Урал» и «Тосно».
Ранее NEWS.ru писал, что тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с болельщиками команды. Инцидент произошёл в аэропорту в Волгограде, где «армейцы» встречались с «Ротором» в 13-м туре Российской премьер-лиги (1:0).
Так, некоторые фанаты ЦСКА стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста.