Парфёнов утверждён на должность главного тренера тульского «Арсенала»

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Футбольный клуб «Химки» воздержался от комментариев после публикации полузащитником команды Резиуаном Мирзовым на своей странице в Instagram фотографии президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице. Таким образом он поддержал акцию против главы государства.

Мы пока не готовы отвечать на этот вопрос, — сказали в пресс-службе клуба корреспонденту NEWS.ru, отвечая на вопрос о санкциях в отношении футболиста. Ранее пост подобного характера выложил российский боец...