16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Парфёнов утверждён на должность главного тренера тульского «Арсенала»

18:35, 02 ноября 2020
Дмитрий Парфёнов (справа) Дмитрий Парфёнов (справа) Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» стал Дмитрий Парфёнов, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Контракт подписан до конца сезона-2021/22.

Наставник также сообщил, что в тренерский штаб войдут Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Дополнительно Парфёнов планирует представить специалиста по физподготовке из Бразилии.

Известно, что Парфёнов тренировал клубы «Урал» и «Тосно».

Ранее NEWS.ru писал, что тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с болельщиками команды. Инцидент произошёл в аэропорту в Волгограде, где «армейцы» встречались с «Ротором» в 13-м туре Российской премьер-лиги (1:0).

Так, некоторые фанаты ЦСКА стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео