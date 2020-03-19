NEWS.ru рассказывает о национальных чемпионатах некоторых стран, которые не встали на бессрочную паузу даже на фоне стремительного распространения смертельно опасного вируса.

«Футбол — это то, что позволяет людям избавиться от стресса»

Подавляющее большинство стран по всей планете свои футбольные чемпионаты приостановили: либо по причине уже зафиксированных случаев заболевания коронавирусом у игроков команд (такие эпизоды имели место в Италии, Англии, Испании, Германии), либо руководствуясь вполне объяснимым желанием заранее застраховаться от подобной напасти.

Однако есть и такие страны-смельчаки, которые решили играть в футбол на высшем уровне, несмотря ни на какие эпидемиологические угрозы. В Европе, например, в первых рядах «корона-пофигистов» оказалась Турция. В здешней суперлиге сыграно 26 туров из 34 запланированных календарём, в ближайший уик-энд должны состояться очередные игры, которые никто отменять, судя по всему, не собирается.

Похоже, горячие турки так увлечены борьбой за чемпионский титул, что им не до «какой-то там» инфекции. Сейчас в суперлиге двоевластие — клубы «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» набрали по 53 очка, на три очка отстаёт самый известный клуб этой страны — «Галатасарай».

Футбол — это то, что позволяет людям избавиться от стресса. Если мы приостановим чемпионат, то не найдем достаточно судей для бракоразводных процессов, — приводит слова президента «Трабзонспора» Ахмета Агаоглу издание «Рейтинг букмекеров».

Правда, не все в Турции разделяют подобную точку зрения. Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел, известный по выступлениям за английский «Челси», не пожелал стать жертвой коронавируса прямо на футбольном поле и разорвал контракт с клубом из Трабзона.

С берегов Босфора перемещаемся на западную границу России и обнаруживаем, что наши соседи из Белоруссии на четверг, 19 марта запланировали два стартовых матча очередного чемпионата страны в высшей лиге. По этому поводу весьма резко высказался знаменитый в прошлом полузащитник минского «Динамо» и итальянского «Ювентуса» Сергей Алейников.

Отношусь к такому решению белорусской федерации футбола с некоторым недопониманием. Кому и что она хочет доказать? Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций. — NEWS.ru) и отложить первые матчи хотя бы на пару недель. А пускать зрителей на трибуны — это просто безрассудство! Нельзя рисковать здоровьем людей, — цитирует Алейникова «Советский спорт».

Бесстрашные аборигены и рисковые аргентинцы

При этом серебряный призёр чемпионата Европы-1988 в составе сборной СССР добавил, что не был в Белоруссии три года, но в курсе, что президент Александр Лукашенко по-прежнему решает в республике все вопросы.

Не знаю, почему Лукашенко не повлиял на ситуацию в футболе. Наверное, он знает, что делает, — предположил Алейников.

Кто бы сомневался! Александр Григорьевич всегда знает, что делает.

Продолжая путешествие по футбольной карте мира, можно обнаружить, что не совсем замерла жизнь на полях некоторых африканских стран — Нигерии, Туниса, Танзании. Кроме того, Австралия, пользуясь своей географической удалённостью от основных очагов пандемии, также не остановила свой чемпионат. Турнир на Зелёном континенте вступает в решающую фазу — до конца апреля завершится регулярный чемпионат, а в первых числах мая стартует плей-офф.

В Южной Америке, которая, напомним, как и Европа, перенесла свой континентальный турнир (Copa America вместо лета 2020 года пройдёт через год, точно в те же сроки, что и Евро-2021 — с 11 июня по 11 июля 2021-го), почти все страны свои национальные первенства либо приостановили, либо, как бразильцы, ещё не начали (старт отложен до 3 мая).

И только аргентинцы на свой страх и риск решили доиграть сезон. Правда, к 9 марта, когда «Бока Хуниорс» вырвал победу в финальном поединке у своего заклятого соперника «Ривер Плейт», эпидемиологическая ситуация во многих странах мира ещё не выглядела критической или вызывающей серьёзные опасения. Стоит напомнить, что и в российской премьер-лиге (РПЛ) последние матчи перед вынужденной паузой состоялись с 13 по 16 марта.

Пауза в российском чемпионате, как известно, продлится до 10 апреля, примерно в те же сроки будут решать вопрос о возможности возобновления своих чемпионатов другие европейские страны. В районе этой даты руководство РПЛ должно собраться на совещание, и, как сообщил переизбранный на новый пятилетний срок президент лиги Сергей Прядкин, карантин в нашем футболе прекратится только в том случае, если эпидемиологические ограничения будут сняты во всех регионах, представленных в элитном дивизионе российского чемпионата.